Но если вам захотелось чего-нибудь простого, нестандартного и пикантного – этот салат именно для вас. Блюдо легкое и сытное одновременно, поэтому точно не оставит равнодушным ни одного гостя или члена семьи.
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Рецепт
Существует несколько рецептур приготовления салата с курицей и ананасами. Среди часто встречающихся составляющих: картофель, яйцо, вареная морковь, огурец. Реже это блюдо готовят с добавлением винограда или сельдерея. Однако сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепт, акцентным ингредиентом которого является болгарский перец.
Ингридиенты
Вам понадобится:
- 2 куриных филе – 450 грамм;
- консервированный ананас – 250 грамм;
- консервированная кукуруза – 200 грамм;
- майонез – 200 грамм;
- болгарский перец – 1 штука;
- чеснок – два зубочка;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
- Для начала нужно отварить куриное филе. Обратите внимание, лучше всего залить мясо кипятком или опустить в горячую воду – тогда оно получится нежным, сочным и вкусным. Бульон варим на среднем огне, ведь так он останется прозрачным. Снимаем верхнюю пенку, добавляем целую луковицу и очищенную морковку. За несколько минут до готовности кладем в кастрюлю 1 – 2 лавровых листа.
- Даем готовому мясу остыть, нарезаем кубиками (как и другие ингредиенты) и отправляем в большую миску.
- Ананас нарезаем и добавляем в курицу.
- Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем.
- Добавляем в миску кукурузу.
- Заправляем салат майонезом.
- Чеснок измельчаем чесночницей и добавляем к другим ингредиентам.
- Солим, перчим.
- Тщательно перемешиваем.
- Даем настояться.
- Выкладываем в пиалу или используем круглую форму.
- Украшаем на свое усмотрение.
Нетипичное блюдо к праздничному столу готово! Приятного аппетита!