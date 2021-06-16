Підставка для планшета своїми руками: креативні ідеї в фото

Якщо ви давно задумувались про покупку підставки для вашого планшета – не кваптесь бігти в магазин. Все тому, що зручну та оригінальну підставку можна зробити власноруч.

Впевнені, що всі стикались із проблемою, коли хочеться подивитись відео та паралельно виконувати якусь роботу по дому, а тримати в руках планшет незручно. В такі моменти підставка стає ледь не необхідністю. Та зекономити на покупці можливо, адже створити її власноруч не так вже складно. Ідеї 24 підібрали оригінальні ідеї, як це зробити.

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Картон



Тримач для планшета зі старого картону / Фото Pinterest

У кожного вдома знайдеться клаптик картону, який можна вирізати з будь-якої коробки. Для створення такої підставки вам знадобиться невеликий шматок цього матеріалу і ножиці.

Дерев'яні прищіпки



З прищіпок можна скласти практичну підставку / Фото Pinterest

Та якщо часу на креатив обмаль – є чудовий вихід! Для експрес-підставки вам знадобляться дерев'яні прищіпки, клей та палички, які слугуватимуть опорою для ґаджета. 5 хвилин і підставка готова.

Корки



Підставка з використаних корків – чудова ідея / Фото Pinterest

Не спішіть викидати корки, адже вони знадобляться вам для підставки. Використовуйте ножиці, щоб вирізати потрібну форму, та клей, і все готове.

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Коробка



Картонні коробки згодяться для підставки / Фото Pinterest

Картонні коробки теж можна використовувати як тримачі для ґаджетів, достатньо лише вирізати кілька отворів.

Лоток для яєць



Дайте друге життя лотку для яєць / Фото Pinterest

Паперовому лотку теж можна знайти застосування у побуті. Для створення простої підставки вам будуть потрібні лише ножиці і 5 хвилин вільного часу.

Олівці



З гумок та олівців вийде чудовий тримач / Фото Pinterest

6 олівців і 4 резинки – цього списку канцелярських товарів буде достатньо для виготовлення підставки.

Дерев'яні бруски

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Змайструйте девайс для планшета своїми руками / Фото Pinterest

Для тих, хто вміє та любить майструвати, є проста ідея. Візьміть 2 дерев'яні брусочки та металеві перетинки, з'єднайте їх разом – і стильна підставка готова.

Конструктор



Підставку можна скласти з конструктора / Фото Pinterest

Для підставки також можна використати дитячі кубики з конструктора та скласти їх так, як на фото.

Підставка для книг



Використовуйте підставку для планшета / Фото Pinterest

Ця ідея чи не найпростіша, адже не вимагає від вас жодних зусиль. Потрібно лише відрегулювати підставку для книг і все готово.