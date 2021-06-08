Ми поділимося з вами ідеями, що саме з них можна зробити. Впевнені, вони припадуть вам до душі. Отож, приступаймо.
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Термостійка ручка для каструлі
З винного корка виходять відмінні ручки для каструль, чайників і іншого кухонного начиння. Підженіть корок під розмір і всуньте в вушко ручки. Тепер не обпечетеся.
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Підставка під гаряче
Скріпивши пробки термоклеєм, отримаємо зручну, надійну і бюджетну підставку під гаряче – для сковороди чи каструлі.
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Жабка для пакетів
Візьміть пробку і розріжте її до середини гострим ножем, а краще – лезом. Затиск-корок готовий.
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Іграшка для кота
Корок у в'язаному чохлі може стати улюбленою іграшкою для домашнього вихованця. Його приємно ганяти, гризти, точити об нього кігті.
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Килимок до ванної кімнати або передпокою
Деревина – екологічний і стильний матеріал, який ідеально вписується в інтер'єр квартири або будинку. Розрізавши корки поздовж і наклеївши половинки на прогумовану основу, отримаєте міцний екокилимок.
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Свічки з корків
Із корка легко зробити свічку, і не одну. Складіть їх в банку нещільно, залишивши 5 см зверху (корки розбухають, збільшуючись в розмірі). Залийте спиртом і залиште мокнути кілька днів. Комплект свічок готовий.
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Брелок для ключів
Брелок – красива і корисна дрібничка, за допомогою якої можна відшукати ключі в сумці та відрізнити свою в'язку від чужої. Укрутіть в торець корка саморіз з кільцем. Закріпіть на кільці в'язку ключів. Готово!
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Ручки для шафи
Винний корок і шуруп – все, що потрібно для того, щоб розв'язати проблему зламаної ручки. А замінивши всі ручки на корки, ви малими коштами додасте особливий шарм квартирі.
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Органайзер для прикрас
Приклеївши або прикрутивши до рамки для фотографій корки, отримаєте зручний органайзер для біжутерії – сережок, ланцюжків, браслетів.
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Підставка для фотографій та репродукцій
Обрізавши корок з одного боку і зробивши поздовжній надріз зверху, отримуємо зручну і недорогу підставку для фотографій.
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