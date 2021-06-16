Уверены, что все сталкивались с проблемой, когда хочется посмотреть какое-то видео и параллельно выполнять какую-то работу по дому, а держать в руках планшет неудобно. В такие моменты подставка становится чуть ли не необходимостью. И сэкономить на покупке возможно, ведь создать ее самостоятельно не так уж сложно. Идеи 24 подобрали оригинальные идеи, как это сделать.

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Картон



Держатель для планшета из старого картона / Фото Pinterest

У каждого дома найдется кусочек картона, который можно вырезать из любой коробки. Для создания такой подставки вам понадобится небольшой кусок этого материала и ножницы.

Деревянные прищепки



С прищепок можно создать практическую подставку / Фото Pinterest

Но если времени на креатив мало – есть отличный выход! Для экспресс-подставки вам понадобятся деревянные прищепки, клей и палочки, которые послужат основой для гаджета. 5 минут и подставка готова.

Пробки



Подставка из использованных пробок – замечательная идея / Фото Pinterest

Не спешите выбрасывать пробки, ведь они понадобятся вам для подставки. Используйте ножницы, чтобы вырезать нужную форму, и клей, и все готово.

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Коробка



Картонные коробки пригодятся для подставки / Фото Pinterest

Картонные коробки тоже можно использовать как держатели для гаджетов, достаточно лишь вырезать несколько отверстий.

Лоток для яиц



Дайте вторую жизнь лотку для яиц / Фото Pinterest

Бумажному лотку тоже можно найти применение в быту. Для создания простой подставки вам потребуются только ножницы и 5 минут свободного времени.

Карандаши



С резинок и карандашей получится замечательный держатель / Фото Pinterest

6 карандашей и 4 резинки – этого списка канцелярских товаров будет достаточно для изготовления подставки.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Деревянные бруски



Смастерите девайс для планшета своими руками / Фото Pinterest

Для тех, кто умеет и любит мастерить, есть простая идея. Возьмите 2 деревянных брусочка и металлические перегородки, соедините их вместе – стильная подставка готова.

Конструктор



Подставку можно составить из конструктора / Фото Pinterest

Для подставки можно использовать детские кубики из конструктора и сложить их так, как на фото.

Подставка для книг



Используйте подставку для планшета / Фото Pinterest