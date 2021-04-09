Часом виконання професійних обов'язків перетворюється на тяжку рутину, виправдання якій одне – гроші. Здається, що все дістало і хочеться звільнитися. І все-таки не варто ухвалювати такі важливі рішення під дією імпульсу. Поспішати слід повільно. І розумніше буде змінити не ситуацію, а своє ставлення до неї.

Тому ми підготували кілька корисних порад, як прийняти, а відтак і полюбити свою роботу. І не писати заяву про звільнення після кожної суперечки з керівництвом. Недарма кажуть: від ненависті до любові – один крок. І цей крок маєте зробити ви. Отже...

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Складіть "список подяк"

Витратьте час на те, щоб відшукати хоча б кілька позитивних сторін, за допомогою самодисципліни примусьте себе думати тільки про них, і ваше сприйняття сильно зміниться.



У будь-якій ситуацій шукайте позитивні моменти / Фото depositphotos

Використовуйте "правило бумеранга"

Почніть посміхатися і щиро вітати своїх колег, особливо тих, з якими ви в натягнутих стосунках. Спробуйте знайти в них хоч щось привабливе для вас і зосередьте свою увагу на цих аспектах.

Ентузіазм перш за все

Поводьтеся так, ніби у вас найкраща у світі робота. Проявляйте більше ентузіазму. Наберіться рішучості докладати більше старанності й цілком віддаватися роботі. Подивіться, що з цього вийде. Повірте, результат не змусить себе чекати.



Віддавайтеся роботі на повну, результат точно буде / Фото depositphotos

Зосередьтеся на самовіддачі

Мета життя – не прожити його безцільно. Подумайте про людей, яким ваша робота допомагає в їхньому житті, про те, як ваше життя і ваша робота служать на благо інших.

Розглядайте свою роботу як локомотив

Розпаліть згаслу віру в себе! Згадайте про енергію, що спить всередині вас. Не бійтеся мріяти. Запитайте себе, що б ви зробили, якби точно знали, що невдача вам не загрожує. Що б зробили, якби ваше життя було досконале?



У будь-якому віці не бійтесь мріяти / Фото depositphotos

Використовуйте роботу як "можливість зростання"

Однією з найглибших потреб людини є реалізація свого внутрішнього потенціалу. Ті, хто проживає життя з почуттям жалю, – це люди, які знають, що їм не вистачає сміливості стати такими, якими вони здатні стати. Розглядайте роботу як одну з можливостей зростання. Вважайте, що ваше робоче місце – це місце, призначене для вашого самовдосконалення.