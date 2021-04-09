Перевірені способи, як прийняти й полюбити свою роботу
Часом виконання професійних обов'язків перетворюється на тяжку рутину, виправдання якій одне – гроші. Здається, що все дістало і хочеться звільнитися. І все-таки не варто ухвалювати такі важливі рішення під дією імпульсу. Поспішати слід повільно. І розумніше буде змінити не ситуацію, а своє ставлення до неї.
Джерело:24 канал
Тому ми підготували кілька корисних порад, як прийняти, а відтак і полюбити свою роботу. І не писати заяву про звільнення після кожної суперечки з керівництвом. Недарма кажуть: від ненависті до любові – один крок. І цей крок маєте зробити ви. Отже...
Читайте також: 7 важливих навичок, на які роботодавці звертають увагу передусім
Складіть "список подяк"
Витратьте час на те, щоб відшукати хоча б кілька позитивних сторін, за допомогою самодисципліни примусьте себе думати тільки про них, і ваше сприйняття сильно зміниться.
У будь-якій ситуацій шукайте позитивні моменти / Фото depositphotos
Використовуйте "правило бумеранга"
Почніть посміхатися і щиро вітати своїх колег, особливо тих, з якими ви в натягнутих стосунках. Спробуйте знайти в них хоч щось привабливе для вас і зосередьте свою увагу на цих аспектах.
Ентузіазм перш за все
Поводьтеся так, ніби у вас найкраща у світі робота. Проявляйте більше ентузіазму. Наберіться рішучості докладати більше старанності й цілком віддаватися роботі. Подивіться, що з цього вийде. Повірте, результат не змусить себе чекати.
Віддавайтеся роботі на повну, результат точно буде / Фото depositphotos
Зосередьтеся на самовіддачі
Мета життя – не прожити його безцільно. Подумайте про людей, яким ваша робота допомагає в їхньому житті, про те, як ваше життя і ваша робота служать на благо інших.
Розглядайте свою роботу як локомотив
Розпаліть згаслу віру в себе! Згадайте про енергію, що спить всередині вас. Не бійтеся мріяти. Запитайте себе, що б ви зробили, якби точно знали, що невдача вам не загрожує. Що б зробили, якби ваше життя було досконале?
У будь-якому віці не бійтесь мріяти / Фото depositphotos
Використовуйте роботу як "можливість зростання"
Однією з найглибших потреб людини є реалізація свого внутрішнього потенціалу. Ті, хто проживає життя з почуттям жалю, – це люди, які знають, що їм не вистачає сміливості стати такими, якими вони здатні стати. Розглядайте роботу як одну з можливостей зростання. Вважайте, що ваше робоче місце – це місце, призначене для вашого самовдосконалення.
Поділитися новиною