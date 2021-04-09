Иногда выполнение профессиональных обязанностей превращается в тягостную рутину, оправдание которой одно – деньги. Кажется, что все достало и хочется уволиться. И все же не стоит принимать столь важные решения, поддавшись импульсу. Спешить надо медленно. И разумнее будет изменить не ситуацию, а свое отношение к ней.

Поэтому мы подготовили несколько дельных советов, как принять, а затем и полюбить свою работу. И не писать заявление об уходе после каждой стычки с начальством. Недаром говорят: от ненависти до любви – один шаг. И этот шаг должны сделать вы. Итак...

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Составьте "список благодарностей"

Потратьте время на то, чтобы отыскать хотя бы несколько положительных сторон, с помощью самодисциплины заставьте себя думать только о них, и ваше восприятие сильно изменится.



В любой ситуации ищите положительные моменты / Фото depositphotos

Используйте "правило бумеранга"

Начните улыбаться и искренне приветствовать своих коллег, особенно тех, с которыми вы в натянутых отношениях. Попробуйте найти в них хоть что-то привлекательное для вас и сосредоточьте свое внимание на этих аспектах.

Энтузиазм прежде всего

Ведите себя так, будто у вас лучшая в мире работа. Проявляйте больше энтузиазма. Наберитесь решимости прилагать больше усердия и целиком отдаваться работе. Посмотрите, что из этого получится. Поверьте, результат не заставит себя ждать.



Отдайтесь работе на полную, результат точно будет / Фото depositphotos

Сосредоточьтесь на самоотдаче

Цель жизни – не прожить ее бесцельно. Подумайте о людях, которым ваша работа помогает в их жизни, о том, как ваша жизнь и ваша работа служат на благо других.

Рассматривайте свою работу как локомотив

Разожгите угасшую веру в себя! Вспомните об энергии, спящей внутри вас. Не бойтесь мечтать. Спросите себя, что бы вы сделали, если бы точно знали, что неудача вам не грозит. Что бы сделали, если бы ваша жизнь была совершенной?



В любом возрасте не бойтесь мечтать / Фото depositphotos

Используйте работу как "возможность роста"

Одной из самых глубоких потребностей человека является реализация своего внутреннего потенциала. Те, кто проживает жизнь с чувством сожаления, – это люди, которые знают, что им не хватает смелости стать такими, какими они способны стать. Рассматривайте работу как одну из возможностей роста. Считайте, что ваше рабочее место – это место, предназначенное для вашего самосовершенствования.