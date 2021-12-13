Професіонали з прибирання поділилися своїми корисними й перевіреними лайфхаками, як швидко вивести пляму. Пропонуємо застосувати їх, коли раптово проллєте напій на одяг.

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Що робити одразу після того, як пролили вино

Дійте швидко. Обробіть пляму якомога швидше. Чим довше вона застигає, тим важче її позбутися.

Ретельно промокніть. Використовуючи чисту білу тканину, промокніть якомога більше вина, починаючи з зовнішньої сторони всередину. Не тріть, інакше пляма може поширитися.

Переконайтеся, що тканину можна чистити наведеними нижче засобами. Перш ніж використовувати будь-яку з наведених нижче рекомендацій щодо очищення, переконайтеся, що кожен засіб безпечний для кольору та його можна прати. Усі речі, які підлягають винятково хімчистці, слід промокнути та якомога швидше віднести.



Як швидко відчистити пляму від вина на одязі / Фото Unsplash

Як легко відчистити пляму з одягу

Сіль або харчова сода

Експертка пропонує промити пляму холодною водою, а потім промокнути її білою тканиною для чищення, щоб ввібрати залишки вина. Ось що робити далі:

насипте сіль або соду на пляму і зачекайте 3 хвилини, перш ніж знову промити її холодною водою.

промокніть пляму. Повторюйте це, поки пляма повністю не відчиститься, а потім виперіть, як зазвичай.

Крижана вода, газована вода, сіль, оцет

Експерт з прибирання будинку Merry Maids Емі Бейтс обробляє плями від червоного вина за допомогою цієї комбінації кількома промиваннями.

Почніть з негайного промокання плями.

Налийте на пляму воду з льодом або охолоджену соду.

Потім щедро насипте сіль поверх і дайте їй постояти протягом 5 хвилин.

Налийте на пляму гарячу або киплячу воду і прополощіть в раковині.

Якщо пляма залишилася, додайте в миску суміш води та оцту і замочіть тканину.

Розтирання спиртом

Беккі Рапінчук, амбасадор бренду Scotch-Brite і автор книги The Organically Clean Home, пропонує ретельно промити забруднене місце. Тоді радить протерти його невеликою кількістю спирту, щоб видалити пляму.

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