Профессионалы по уборке поделились своими полезными и проверенными лайфхаками, как быстро вывести пятно. Предлагаем применить их, когда внезапно прольете напиток на одежду.

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Что делать сразу после того, как пролили вино

Действуйте быстро. Обработайте пятно как можно скорее. Чем дольше она застывает, тем труднее ее избавиться.

Тщательно промокните. Используя чистую белую ткань, промокните как можно больше вина, начиная с наружной стороны внутрь. Не трите, иначе пятно может распространиться.

Убедитесь, что ткань можно чистить следующими средствами. Прежде чем использовать любую из следующих рекомендаций по очистке, убедитесь, что каждое средство безопасно для цвета и его можно стирать. Все вещи, подлежащие исключительно химчистке, следует промокнуть и отнести.



Как быстро отчистить пятно от вина на одежде / Фото Unsplash

Как легко отчистить пятно из одежды

Соль или пищевая сода

Эксперт предлагает промыть пятно холодной водой, а затем промокнуть его белой тканью для чистки, чтобы впитать остатки вина. Вот что делать дальше:

насыпьте соль или соду на пятно и подождите 3 минуты, прежде чем снова промыть холодной водой.

промокните пятно. Повторяйте это, пока не полностью очистится пятно, а затем удалите, как обычно.

Ледяная вода, газировка, соль, уксус

Эксперт по уборке дома Merry Maids Эми Бейтс обрабатывает пятна от красного вина с помощью этой комбинации несколькими промывками.

Начните с немедленного промокания пятна.

Налейте на пятно воду со льдом или охлажденную соду.

Затем щедро насыпьте соль и дайте ей постоять в течение 5 минут.

Налейте на пятно горячую или кипящую воду и прополощите в раковине.

Если пятно осталось, добавьте в миску смесь воды и уксуса и замочите ткань.

Растирание спиртом

Бекки Рапинчук, посол бренда Scotch-Brite и автор книги The Organically Clean Home, предлагает тщательно промыть загрязненное место. Тогда советует протереть его небольшим количеством спирта, чтобы удалить пятно.

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