Профессионалы по уборке поделились своими полезными и проверенными лайфхаками, как быстро вывести пятно. Предлагаем применить их, когда внезапно прольете напиток на одежду.
Обратите внимание на Премьеру «Домогательства» с Ксенией Мишиной: где посмотреть первый в Украине оригинальный сериал
Что делать сразу после того, как пролили вино
- Действуйте быстро. Обработайте пятно как можно скорее. Чем дольше она застывает, тем труднее ее избавиться.
- Тщательно промокните. Используя чистую белую ткань, промокните как можно больше вина, начиная с наружной стороны внутрь. Не трите, иначе пятно может распространиться.
- Убедитесь, что ткань можно чистить следующими средствами. Прежде чем использовать любую из следующих рекомендаций по очистке, убедитесь, что каждое средство безопасно для цвета и его можно стирать. Все вещи, подлежащие исключительно химчистке, следует промокнуть и отнести.
Как быстро отчистить пятно от вина на одежде / Фото Unsplash
Как легко отчистить пятно из одежды
Соль или пищевая сода
Эксперт предлагает промыть пятно холодной водой, а затем промокнуть его белой тканью для чистки, чтобы впитать остатки вина. Вот что делать дальше:
- насыпьте соль или соду на пятно и подождите 3 минуты, прежде чем снова промыть холодной водой.
- промокните пятно. Повторяйте это, пока не полностью очистится пятно, а затем удалите, как обычно.
Ледяная вода, газировка, соль, уксус
Эксперт по уборке дома Merry Maids Эми Бейтс обрабатывает пятна от красного вина с помощью этой комбинации несколькими промывками.
- Начните с немедленного промокания пятна.
- Налейте на пятно воду со льдом или охлажденную соду.
- Затем щедро насыпьте соль и дайте ей постоять в течение 5 минут.
- Налейте на пятно горячую или кипящую воду и прополощите в раковине.
- Если пятно осталось, добавьте в миску смесь воды и уксуса и замочите ткань.
Растирание спиртом
Бекки Рапинчук, посол бренда Scotch-Brite и автор книги The Organically Clean Home, предлагает тщательно промыть загрязненное место. Тогда советует протереть его небольшим количеством спирта, чтобы удалить пятно.
Перекись водорода и средство для мытья посуды
- Нанесите на пятно смесь моющего средства и перекись водорода.
- Впоследствии, когда пятно начнет "выцветать", постирайте одежду, как обычно.
- Если вы не можете постирать его немедленно, прополощите полностью.