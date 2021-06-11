Спеціально для вас ми зібрали найважливіші поради та правила першої допомоги для тих, хто обгорів на сонці. Отож, ловіть...

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Прийміть прохолодний душ або ванну

Буде боляче, але так треба, і це лікарська, а не народна рекомендація. Якщо немає можливості прийняти душ, знайдіть питну воду, змочіть в ній рушник і прикладіть до шкіри.



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Відновіть водний баланс

Пийте багато води. Це не тільки допоможе усунути зневоднення, а й зніме симптоми лихоманки.



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Змастіть пантенолом

Даний препарат завжди потрібно тримати в аптечці. Адже він знімає біль та почервоніння. Без нього вам не обійтися.



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Алое теж згодиться

Якщо немає пантенолу, але є алое, сміливо намастіться ним. Це незамінний засіб від сонячних опіків! Алое заспокоює й охолоджує шкіру, знімає біль і подразнення.



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Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Прийміть анальгетик

Як знеболювальне, а болі можуть бути дуже сильними, використовуйте нестероїдні протизапальні засоби. Знеболювати алкоголем в жодному разі не можна, це лише погіршить самопочуття.



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Зніміть алергічний набряк

Опік – це ще й алергічний набряк через "передозування" сонцем, і в його лікуванні офіційна медицина рекомендує використовувати антигістамінні препарати. Можна прийняти таблетку, а можна обробити місце набряку антигістамінним гелем.



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Допомога вітамінів

Варто купити три вітаміни – А, Е і С і пропити їх в зазначених дозах протягом 2 – 3 тижнів. Прискорите регенерацію шкіри й надасте організму антиоксидантну підтримку, яка зайвою в цей важкий період точно не буде.



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Носіть вільний одяг

Вузькі футболки та шорти тільки погіршать стан згорілих ділянок. Виберіть одяг, який не торкається шкіри.



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