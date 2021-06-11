Специально для вас мы собрали самые важные советы и правила первой помощи для тех, кто обгорел на солнце. Итак, ловите ...

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Примите прохладный душ или ванну

Будет больно, но так надо, и это медицинская, а не народная рекомендация. Если нет возможности принять душ, найдите питьевую воду, смочите в ней полотенце и приложите к коже.



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Восстановите водный баланс

Пейте много воды. Это не только поможет устранить обезвоживание, но и снимет симптомы лихорадки.



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Смажьте пантенолом

Данный препарат всегда нужно держать в аптечке. Ведь он снимает боль и покраснение. Без него вам не обойтись.



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Алоэ тоже пригодится

Если нет пантенола, но есть алоэ, смело намажьтесь им. Это незаменимое средство от солнечных ожогов! Алоэ успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и раздражение.



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Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Примите анальгетик

Как обезболивающее, а боли могут быть очень сильными, используйте нестероидные противовоспалительные средства. Обезболивать алкоголем ни в коем случае нельзя, это только ухудшит самочувствие.



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Снимите аллергический отек

Ожог – это еще и аллергический отек из-за "передозировки" солнцем, и в его лечении официальная медицина рекомендует использовать антигистаминные препараты. Можно принять таблетку, а можно обработать место отека антигистаминным гелем.



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Помощь витаминов

Стоит купить три витамина – А, Е и С и пропить их в указанных дозах в течение 2 – 3 недель. Ускорите регенерацию кожи и предоставите организму антиоксидантное поддержку, которая лишней в этот тяжелый период точно не будет.



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Носите свободную одежду

Узкие футболки и шорты только ухудшат состояние сгоревших участков. Выберите одежду, которая не касается кожи.



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