Паперові лати: митець створює середньовічних персонажів у стилі орігамі

Фінський художник створює детальні фігури з одного клаптика паперу. Акуратно складаючи аркуш, митець перетворює його на витвір паперового мистецтва.

Для створення неймовірних фігур художнику на ім’я Юхо Конккола не потрібен клей та ножиці – тільки його руки та нескінченна уява.

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Конккола спеціалізується на реалістичних фігурках середньовічних бійців та фентезійних персонажів. У його доробку є самураї, ельфи, асасини, лучники, мечники та навіть дракони.

Паперові персонажі: лицарі та фентезійні герої / Колаж 24 каналу з фото Юхо Конккола

Оригамі – непросте хобі

Митець витрачає багато часу на планування та створення складок, з яких постане новий персонаж. Іноді на підготовку та реалізацію йдуть місяці й роки – все для того, щоб візерунок складання був ідеальним. Щоб зробити фігурку, схожу на середньовічного героя, Конккола складає папір тисячі разів.

Паперовий лицар – останнє творіння митця / Колаж 24 каналу з фото Юхо Конкколи

Щоб створити лицаря з мечем та щитом, художнику довелося працювати 41 годину. Майстер поділився з фанатами відеороликом з покадровою зйомкою.

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Мечник вразив інстаграм своїми довершенними пропорціями та деталями – Конккола зміг додати крихітні деталі вздовж хребта вояка та зробити візерунок на щиті. Для того, щоб створити меч, митець наклав 50 шарів паперу.

До того, як я почав розробляти власні фігури оригамі, я надихався творами інших майстрів оригамі: Роберт Дж. Ленг та Камія Сатоші, але нині історія, міфології, казки та фентезі надихають мої твори,

– розповів художник.

Юхо Конккола складає папір вже 15 років. Кожен його художній твір складається з одного квадратного аркуша паперу без вирізання. Митець активно вивчає нові техніки та покращує свої навички, щоб реалізувати найсміливіші ідеї.

Звідки взялось оригамі