Паперові лати: митець створює середньовічних персонажів у стилі орігамі
Джерело:Сайт Юхо Конкколи
Фінський художник створює детальні фігури з одного клаптика паперу. Акуратно складаючи аркуш, митець перетворює його на витвір паперового мистецтва.
Для створення неймовірних фігур художнику на ім’я Юхо Конккола не потрібен клей та ножиці – тільки його руки та нескінченна уява.
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Конккола спеціалізується на реалістичних фігурках середньовічних бійців та фентезійних персонажів. У його доробку є самураї, ельфи, асасини, лучники, мечники та навіть дракони.
Паперові персонажі: лицарі та фентезійні герої / Колаж 24 каналу з фото Юхо Конккола
Оригамі – непросте хобі
Митець витрачає багато часу на планування та створення складок, з яких постане новий персонаж. Іноді на підготовку та реалізацію йдуть місяці й роки – все для того, щоб візерунок складання був ідеальним. Щоб зробити фігурку, схожу на середньовічного героя, Конккола складає папір тисячі разів.
Паперовий лицар – останнє творіння митця / Колаж 24 каналу з фото Юхо Конкколи
Щоб створити лицаря з мечем та щитом, художнику довелося працювати 41 годину. Майстер поділився з фанатами відеороликом з покадровою зйомкою.
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Мечник вразив інстаграм своїми довершенними пропорціями та деталями – Конккола зміг додати крихітні деталі вздовж хребта вояка та зробити візерунок на щиті. Для того, щоб створити меч, митець наклав 50 шарів паперу.
До того, як я почав розробляти власні фігури оригамі, я надихався творами інших майстрів оригамі: Роберт Дж. Ленг та Камія Сатоші, але нині історія, міфології, казки та фентезі надихають мої твори,
– розповів художник.
Юхо Конккола складає папір вже 15 років. Кожен його художній твір складається з одного квадратного аркуша паперу без вирізання. Митець активно вивчає нові техніки та покращує свої навички, щоб реалізувати найсміливіші ідеї.
Звідки взялось оригамі
- Мистецтво складання паперу або оригамі розвинулося у Японії на початку ХVII століття. Спочатку це була проста дитяча забавка, проте згодом оригамі поширилось і серед дорослих.
- Термін "оригамі" стосується не лише японського мистецтва – всі типи складання паперу вважаються оригамі.
- Хоч традиційне японське оригамі не передбачає розрізання та склеювання паперу, насправді митці минулого часто ігнорували це правило. Часто аркуші рвали, різали, а фігури складали не з квадратного паперу, а з прямокутного, круглого чи трикутного.