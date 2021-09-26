Для создания невероятных фигур художнику по имени Юхо Конккола не нужны клей и ножницы – только его руки и бесконечная фантазия.
К теме Британская художница превращает обыденные вещи на веселых персонажей: милые фото
Конккола специализируется на реалистичных фигурках средневековых бойцов и фэнтезийных персонажей. В его работах есть самураи, эльфы, ассасины, лучники, мечники и даже драконы.
Бумажные персонажи: рыцари и фэнтезийные герои / Коллаж 24 канала с фото Юхо Конккола
Оригами – непростое хобби
Художник тратит много времени на планирование и создание складок, из которых появится новый персонаж. Иногда на подготовку и реализацию уходят месяцы и годы – все для того, чтобы узор был идеальным. Чтобы сделать фигурку, похожую на средневекового героя, Конккола складывает бумагу тысячи раз.
Бумажный рыцарь – последнее творение художника / Коллаж 24 канала с фото Юхо Конккола
Чтобы создать рыцаря с мечом и щитом, художнику пришлось работать 41 час. Мастер поделился с фанатами видеороликом с покадровой съемкой.
Читайте также Живые татуировки: канадец удивляет мультиками на коже
Мечник поразил инстаграм своими идеальными пропорциями и деталями – Конккола смог добавить крошечные детали вдоль позвоночника солдата и сделать узор на щите. Для того, чтобы создать меч, художник наложил 50 слоев бумаги.
До того, как я начал разрабатывать собственные фигуры оригами, я вдохновлялся произведениями других мастеров оригами: Роберт Дж. Лэнг и Камия Сатоши, но сейчас история, мифология, сказки и фэнтези вдохновляют мои произведения,
– рассказал художник.
Юхо Конккола складывает бумагу уже 15 лет. Каждое его художественное произведение состоит из одного квадратного листа бумаги без вырезания. Художник активно изучает новые техники и улучшает свои навыки, чтобы реализовать самые смелые идеи.
Откуда взялось оригами
- Искусство складывания бумаги или оригами развилось в Японии в начале ХVII века. Сначала это была простая детская игрушка, однако впоследствии оригами распространилось и среди взрослых.
- Термин "оригами" касается не только японского искусства – все типы складывания бумаги считаются оригами.
- Хотя традиционное японское оригами не предусматривает разрезание и склеивание бумаги, на самом деле художники прошлого часто игнорировали это правило. Часто листы рвали, резали, а фигуры складывали не с квадратной бумаги, а из прямоугольной, круглой или треугольной.