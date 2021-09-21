Своєю безмежною уявою художниця на ім’я Хельга Стенцель перетворює атрибути повсякденного життя на героїв своїх фотографій.

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Серія світлин мисткині має назву "Побутовий сюрреалізм". Хельга змінює звичайні домашні речі, щоб вони виглядами так, як милі персонажі з кумедними емоціями.

Повсякденні речі оживають в руках мисткині / Колаж 24 каналу з фото Хельги Стенцель

Білизна на сушарці перетворюється на коня, салати та хліб – на грайливих песиків, пральні машини кривляються на камеру, а чайні пакетики читають казки. Ці герої – доказ того, що навіть у чомусь буденному та звичному можна віднайти новизну та натхнення.

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Щоб зобразити бажану емоцію, мисткиня додає намальовані деталі – очі, рот та аксесуари. Художниця демонструє, що в простих речах завжди існує крапля потішності та гумору.

Милі персонажі піднімуть настрій кожному / Фото Хельги Стенцель

Я сподіваюся, що моє мистецтво допоможе людям з’єднатися зі своєю внутрішньою дитиною і знову відкрити радість насолоджуватися маленькими візуальними насолодами вдома та за його межами,

– написала Хельга на своєму сайті.

Хоч Стенцель і стверджує, що вона легко може знаходити натхнення в буденності, та на візуалізацію ідеї йде певний час. Мисткиня розповіла, що здебільшого їй треба довго дивитися на річ, щоб створити в голові образ персонажа.

В інстаграмі художниця має майже 200 тисяч підписників. Найпопулярніший пост Хельги – анімація, на якій зображене яблуко, що п’є сік та стає все стиглішим.