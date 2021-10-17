Паперова реальність: митець вправно додає витинанки у навколишній світ

Британський художник має неймовірний талант – чоловік вирізає фігури з паперу, завдяки яким змінює контекст оточення. Митець грається з масштабами та предметами, створюючи неповторні композиції.

У інстаграмі митець ділиться своїми витворами мистецтва, надихаючи користувачів соцмережі.

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Композиції молодий фотограф на ім’я Річ створює з вирізаного паперу. Тематики композицій вар’юються – митець відтворює героїв мультфільмів тв кінострічок, тварин та фентезійних персонажів, які доповнюють реальність міста.

Митець створює чудові витинанки з паперу / Колаж 24 каналц з фото paperboyo

Річ також присвячує свої фотографії світам та міжнародним подіям. Особливо художник акцентує увагу екологічним подіям – нещодавно він опублікував світлини, присвячені Всесвітньому дню пінгвінів.

Світлина присвячена Всесвітньому дню пінгвінів / Фото paperboyo

Чоловік має свою сторінку в інстаграмі, яка має понад півмільйона фоловерів. Також Річ створив свій магазин, де можна придбати світлини для оформлення дому.

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Художник мандрує світом та вплітає витинанки до місцевих ландшафтів. Предметом натхнення може стати будь-що – хмарочос, пам’ятка архітектури чи лінії електропередач.

Художник перетворив Тріумфальну арку на лего-героя / Фото paperboyo