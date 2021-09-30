Загадкові привиди здивували користувачів мережі інстаграм своєю простотою та оригінальністю. Зазвичай фігури створюють зі шматків сітки для огорож.

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В нашій уяві класичні привиди – це фігури, прикриті білим простирадлом, та цей образ вже втратив увесь шарм та перетворився на комічний.

Невже привиди з простирадел – неактуальні Тогорічний Геловін відзначився новим трендом у тіктоці. Мережу розірвали відео, де люди фотографуються у вигляді привида з простирадел, вдягаючи на голову сонцезахисні окуляри. Відео відновили стару добру традицію зображати привидів як створіння із тканини, проте остаточно закріпили такий образ як кумедний.



Фотосесії в білих простирадлах стали трендом минулого Геловіну / Фото Рexels

Що треба мати для створення привида

Щороку з'являються нові варіації геловінських візитівок. Цьогоріч в тренді дротові привиди, які здалеку й справді можуть здатися чимось потойбічним.

Щоб зробити дротяне потойбічне створіння, потрібна лише тонка та піддатлива дротяна сітка. Зазвичай таку використовують для огорож курників. Її можна легко придбати в будівельному магазині.

Фігури з дроту дивують своєю реалістичністю та оригінальністю / Колаж 24 каналу з фото користувачів інстаграму

Сітка – ідеальний матеріал, щоб створити магічного напівпрозорого привида. Особливо моторошно така фігура буде виглядати на подвір’ї чи в лісі.

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Як можна оздобити статую

Щоб скульптура привида була більш помітною, можна пофарбувати її в білий колір – так її побачать навіть здалеку.

її в білий колір – так її побачать навіть здалеку. Також можна обгорнути фігуру тонкою тканиною – привид отримає легкий та моторошний одяг, який буде розвиватися на вітрі.

фігуру тонкою тканиною – привид отримає легкий та моторошний одяг, який буде розвиватися на вітрі. Ще один трюк – підсвітити дротяних привидів. Вночі напівпрозорі силуети, що світяться, безперечно здивують перехожих та сусідів.



Привиди, що світяться в темноті, здивують перехожих / Фото jessicaerin18