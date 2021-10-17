В инстаграме художник делится своими произведениями искусства, вдохновляя пользователей соцсети.

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Композиции молодой фотограф по имени Рич создает из вырезанной бумаги. Тематики композиций варьируются – художник воспроизводит героев мультфильмов тв кинолент, животных и фэнтезийных персонажей, которые дополняют реальность города.



Художник создает великолепные вытынанки из бумаги / Коллаж 24 канала с фото paperboyo

Рич также посвящает свои фотографии мирам и международным событиям. Особенно художник акцентирует внимание экологическим событиям – недавно он опубликовал фотографии, посвященные Всемирному дню пингвинов.



Фотография посвящена Всемирному дню пингвинов / Фото paperboyo

У мужчины есть свою страница в инстаграме, которая имеет более полумиллиона фолловеров. Также Рич создал свой магазин, где можно приобрести фотографии для оформления дома.

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Художник путешествует по миру и вплетает вытынанки в местные ландшафты. Предметом вдохновения может стать что угодно – небоскреб, памятник архитектуры или линии электропередач.



Художник превратил Триумфальную арку в лего-героя / Фото paperboyo