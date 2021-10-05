Вітамінна бомба: осінній салат з селерою та цикорієм

Саме час зміцнювати імунітет та запасатися вітамінами. Розповідаємо, як приготувати вдома корисний салат, що миттєво підбадьорить ваш організм і наповнить його корисними речовинами.

Осінь – не привід ставити на паузу здорове харчування до наступного сезону зелені та овочів. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася рецептом вітамінного салату, який можна готувати й у холодну пору. Незвичайне поєднання інгредієнтів надає йому особливий смак. Справжні гурмани точно оцінять.

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Сезонний салат з селерою і цикорієм

Інгредієнти:

100 грамів руколи;

2 невеликих качани цикорію салатного;

2 стебла селери;

1 середнє червоне яблуко;

50 грамів насіння конопель;

1 – 2 столові ложки паростків будь-якої зелені;

1/4 стакана нуту;

1 огірок;

3 редиски.

Для заправки:

сік 1/2 лимона;

1 столова ложка натурального оцту;

4 столові ложки оливкової олії;

Сіль, перець – на ваш смак.

Як приготувати салат:

Поставте відварювати нут, а тим часом беріться за підготовлення решти овочів. Цикорій і селеру наріжте і відправте у глибоку миску. Яблуко наріжте тонкими скибочками, окропіть їх лимонним соком, аби вони не потемніли та висипте до селери й цикорію. Додайте руколу, нут та насіння конопель. Для соусу змішайте усі потрібні для нього інгредієнти і заправте салат. Усе добре перемішайте. Перед подачею можна прикрасити паростками зелені.

Смачного!

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Салат з селерою і цикорієм / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Салат з селерою і цикорієм

Інгредієнти:

100 гр руколи

2 невеликих качани цикорію салатного

2 стебла селери

1 середнє червоне яблуко

50 гр насіння конопель

1-2 ст л паростків будь-якої зелені

1/4 ст нуту

1 огірок

3 редиски

Для заправки:

сік 1/2 лимона

1 ст л натурального оцту

4 ст л оливкової олії

сіль, перець на смак

Приготування:

Відварити нут.

Приготувати заправку. Для цього змішати сік половини лимона, оцет, оливкова олія, сіль і перець.

Цикорій і селеру нарізати, а потім викласти в салатник.

Додати руколу і нут.

Яблуко нарізати тонкими часточками, попередньо видаливши серцевину з кісточками. Скропити яблуко лимонним соком, щоб воно не потемніло. Викласти яблуко в салатник до решти інгредієнтів.

Додати насіння конопель.

Полити салат приготовленим раніше заправкою і перемішати.

Прикрасити паростками зелені.

Смачного!