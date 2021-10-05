Вітамінна бомба: осінній салат з селерою та цикорієм

5 жовтня 2021 , 09:59
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Джерело:

інстаграм Анни Біоторіум

Саме час зміцнювати імунітет та запасатися вітамінами. Розповідаємо, як приготувати вдома корисний салат, що миттєво підбадьорить ваш організм і наповнить його корисними речовинами.

Осінь – не привід ставити на паузу здорове харчування до наступного сезону зелені та овочів. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася рецептом вітамінного салату, який можна готувати й у холодну пору. Незвичайне поєднання інгредієнтів надає йому особливий смак. Справжні гурмани точно оцінять.

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Сезонний салат з селерою і цикорієм

Інгредієнти:

  • 100 грамів руколи;
  • 2 невеликих качани цикорію салатного;
  • 2 стебла селери;
  • 1 середнє червоне яблуко;
  • 50 грамів насіння конопель;
  • 1 – 2 столові ложки паростків будь-якої зелені;
  • 1/4 стакана нуту;
  • 1 огірок;
  • 3 редиски.

Для заправки:

  • сік 1/2 лимона;
  • 1 столова ложка натурального оцту;
  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • Сіль, перець – на ваш смак.

Як приготувати салат:

  1. Поставте відварювати нут, а тим часом беріться за підготовлення решти овочів.
  2. Цикорій і селеру наріжте і відправте у глибоку миску.
  3. Яблуко наріжте тонкими скибочками, окропіть їх лимонним соком, аби вони не потемніли та висипте до селери й цикорію.
  4. Додайте руколу, нут та насіння конопель.
  5. Для соусу змішайте усі потрібні для нього інгредієнти і заправте салат. Усе добре перемішайте.
  6. Перед подачею можна прикрасити паростками зелені.

Смачного!

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Салат з селерою і цикорієм / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Салат з селерою і цикорієм

Інгредієнти:

100 гр руколи
2 невеликих качани цикорію салатного
2 стебла селери
1 середнє червоне яблуко
50 гр насіння конопель
1-2 ст л паростків будь-якої зелені
1/4 ст нуту
1 огірок
3 редиски

Для заправки:
сік 1/2 лимона
1 ст л натурального оцту
4 ст л оливкової олії
сіль, перець на смак

Приготування:

Відварити нут.
Приготувати заправку. Для цього змішати сік половини лимона, оцет, оливкова олія, сіль і перець.
Цикорій і селеру нарізати, а потім викласти в салатник.
Додати руколу і нут.
Яблуко нарізати тонкими часточками, попередньо видаливши серцевину з кісточками. Скропити яблуко лимонним соком, щоб воно не потемніло. Викласти яблуко в салатник до решти інгредієнтів.
Додати насіння конопель.
Полити салат приготовленим раніше заправкою і перемішати.
Прикрасити паростками зелені.

Смачного!

Автор: Назарій Сорока