Вітамінна бомба: осінній салат з селерою та цикорієм
Джерело:інстаграм Анни Біоторіум
Саме час зміцнювати імунітет та запасатися вітамінами. Розповідаємо, як приготувати вдома корисний салат, що миттєво підбадьорить ваш організм і наповнить його корисними речовинами.
Осінь – не привід ставити на паузу здорове харчування до наступного сезону зелені та овочів. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася рецептом вітамінного салату, який можна готувати й у холодну пору. Незвичайне поєднання інгредієнтів надає йому особливий смак. Справжні гурмани точно оцінять.
І ще Худніть смачно: дієтичний рецепт теплого салату з курячим філе та овочами
Сезонний салат з селерою і цикорієм
Інгредієнти:
- 100 грамів руколи;
- 2 невеликих качани цикорію салатного;
- 2 стебла селери;
- 1 середнє червоне яблуко;
- 50 грамів насіння конопель;
- 1 – 2 столові ложки паростків будь-якої зелені;
- 1/4 стакана нуту;
- 1 огірок;
- 3 редиски.
Для заправки:
- сік 1/2 лимона;
- 1 столова ложка натурального оцту;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- Сіль, перець – на ваш смак.
Як приготувати салат:
- Поставте відварювати нут, а тим часом беріться за підготовлення решти овочів.
- Цикорій і селеру наріжте і відправте у глибоку миску.
- Яблуко наріжте тонкими скибочками, окропіть їх лимонним соком, аби вони не потемніли та висипте до селери й цикорію.
- Додайте руколу, нут та насіння конопель.
- Для соусу змішайте усі потрібні для нього інгредієнти і заправте салат. Усе добре перемішайте.
- Перед подачею можна прикрасити паростками зелені.
Смачного!
Читайте також Чому корисно вживати чорнослив: порада дієтолога
Салат з селерою і цикорієм / Фото instagram
Текст публікації Анни Біоторіум:
Салат з селерою і цикорієм
Інгредієнти:
100 гр руколи
2 невеликих качани цикорію салатного
2 стебла селери
1 середнє червоне яблуко
50 гр насіння конопель
1-2 ст л паростків будь-якої зелені
1/4 ст нуту
1 огірок
3 редиски
Для заправки:
сік 1/2 лимона
1 ст л натурального оцту
4 ст л оливкової олії
сіль, перець на смак
Приготування:
Відварити нут.
Приготувати заправку. Для цього змішати сік половини лимона, оцет, оливкова олія, сіль і перець.
Цикорій і селеру нарізати, а потім викласти в салатник.
Додати руколу і нут.
Яблуко нарізати тонкими часточками, попередньо видаливши серцевину з кісточками. Скропити яблуко лимонним соком, щоб воно не потемніло. Викласти яблуко в салатник до решти інгредієнтів.
Додати насіння конопель.
Полити салат приготовленим раніше заправкою і перемішати.
Прикрасити паростками зелені.
Смачного!