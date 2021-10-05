Осень – не повод ставить на паузу здоровое питание к следующему сезону зелени и овощей. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом витаминного салата, который можно готовить и в холодное время. Необычное сочетание ингредиентов придает ему особый вкус. Настоящие гурманы точно оценят.

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Сезонный салат с сельдереем и цикорием

Ингредиенты:

100 граммов рукколы;

2 небольших качана цикория салатного;

2 стебля сельдерея;

1 среднее красное яблоко;

50 граммов семян конопли;

1 – 2 столовые ложки ростков любой зелени;

– 1/4 стакана нуту;

1 огурец;

3 редиски.

Для заправки:

сок 1/2 лимона;

1 столовая ложка натурального уксуса;

4 столовые ложки оливкового масла;

Соль, перец – по вашему вкусу.

Как приготовить салат:

Поставьте отваривать нут, а тем временем беритесь за подготовку остальных овощей. Цикорий и сельдерей нарежьте и отправьте в глубокую миску. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками, обрызгайте их лимонным соком, чтобы они не потемнели и высыпьте к сельдерею и цикорию. Добавьте рукколу, нут и семена конопли. Для соуса смешайте все необходимые для него ингредиенты и заправьте салат. Все хорошо перемешайте. Перед подачей можно украсить ростками зелени.

Приятного аппетита!

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Салат с сельдереем и цикорием / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Салат с сельдереем и цикорием

ингредиенты:

100 гр рукколы

2 небольших вилки цикория салатного

2 стебля сельдерея

1 среднее красное яблоко

50 гр семян конопли

1-2 ст л ростков любой зелени

1/4 ст нута

1 огурец

3 редиски

Для заправки:

сок 1/2 лимона

1 ст л натурального уксуса

4 ст л оливкового масла

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварить нут.

Приготовить заправку. Для этого смешать сок половины лимона, уксус, оливковое масло, соль и перец.

Цикорий и сельдерей нарезать, а затем выложить в салатник.

Добавить руколу и нут.

Яблоко нарезать тонкими дольками, предварительно удалив сердцевину с косточками. Сбрызнуть яблоко лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Выложить яблоко в салатник к остальным ингредиентам.

Добавить семена конопли.

Полить салат приготовленным ранее заправкой и перемешать.

Украсить ростками зелени.