Осень – не повод ставить на паузу здоровое питание к следующему сезону зелени и овощей. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом витаминного салата, который можно готовить и в холодное время. Необычное сочетание ингредиентов придает ему особый вкус. Настоящие гурманы точно оценят.
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Сезонный салат с сельдереем и цикорием
Ингредиенты:
- 100 граммов рукколы;
- 2 небольших качана цикория салатного;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 среднее красное яблоко;
- 50 граммов семян конопли;
- 1 – 2 столовые ложки ростков любой зелени;
- 1/4 стакана нуту;
- 1 огурец;
- 3 редиски.
Для заправки:
- сок 1/2 лимона;
- 1 столовая ложка натурального уксуса;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- Соль, перец – по вашему вкусу.
Как приготовить салат:
- Поставьте отваривать нут, а тем временем беритесь за подготовку остальных овощей.
- Цикорий и сельдерей нарежьте и отправьте в глубокую миску.
- Яблоко нарежьте тонкими ломтиками, обрызгайте их лимонным соком, чтобы они не потемнели и высыпьте к сельдерею и цикорию.
- Добавьте рукколу, нут и семена конопли.
- Для соуса смешайте все необходимые для него ингредиенты и заправьте салат. Все хорошо перемешайте.
- Перед подачей можно украсить ростками зелени.
Приятного аппетита!
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Салат с сельдереем и цикорием / Фото instagram
Текст публикации Анны Биоториум:
Салат с сельдереем и цикорием
ингредиенты:
100 гр рукколы
2 небольших вилки цикория салатного
2 стебля сельдерея
1 среднее красное яблоко
50 гр семян конопли
1-2 ст л ростков любой зелени
1/4 ст нута
1 огурец
3 редиски
Для заправки:
сок 1/2 лимона
1 ст л натурального уксуса
4 ст л оливкового масла
соль, перец по вкусу
Приготовление:
Отварить нут.
Приготовить заправку. Для этого смешать сок половины лимона, уксус, оливковое масло, соль и перец.
Цикорий и сельдерей нарезать, а затем выложить в салатник.
Добавить руколу и нут.
Яблоко нарезать тонкими дольками, предварительно удалив сердцевину с косточками. Сбрызнуть яблоко лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Выложить яблоко в салатник к остальным ингредиентам.
Добавить семена конопли.
Полить салат приготовленным ранее заправкой и перемешать.
Украсить ростками зелени.
Приятного аппетита!