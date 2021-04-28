Оригінальний декор пасхальних яєць: як креативно використати шнурок та мереживо

Для великоднього декору можна використовувати різні елементи, але найвагоміше місце займають пасхальні яйця. Завдяки їм ваша оселя може стати неймовірно красивою та святковою.
Якщо ви не знаєте, як прикрасити великодні яйця для декору оселя – дивіться ідеї у нашій фотодобірці.
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1. Декор з тонкого шнурка і мініатюрних підручних засобів
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2. Декор мереживною тканиною та пір'ям
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3. Мереживна тканина та наліпки для декору
Фото pinterest
4. Мереживні елементи і яскрава стрічка
Фото pinterest
5. Декор із грубого шнурка і штучних квітів
Фото pinterest
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6. Мішковина і клаптики мережива
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7. Декор із ґудзиків, мереживної тканини і тонкого шнурка
Фото pinterest
8. Використання шнурка і ниток для вишивання
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9. Декор з використанням шнурка і маленьких дерев'яних іграшок
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10. Використання кольорового шнурка та інших елементів декору
Фото pinterest