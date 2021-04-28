Если вы не знаете, как украсить пасхальные яйца для декора дома – смотрите идеи в нашей фотоподборке.

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1. Декор из тонкого шнурка и миниатюрных подручных средств

Фото pinterest

2. Декор кружевной тканью и перьями

Фото pinterest

3. Кружевная ткань и наклейки для декора

Фото pinterest

4. Кружевные элементы и яркая лента

Фото pinterest

5. Декор из грубого шнурка и искусственных цветов

Фото pinterest

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6. Мешковина и клочки кружева

Фото pinterest

7. Декор из пуговиц, кружевной ткани и тонкого шнурка

Фото pinterest

8. Использование шнурка и ниток для вышивания

Фото pinterest

9. Декор с использованием шнурка и маленьких деревянных игрушек

Фото pinterest

10. Использование цветного шнурка и других элементов декора

Фото pinterest