Если вы не знаете, как украсить пасхальные яйца для декора дома – смотрите идеи в нашей фотоподборке.
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1. Декор из тонкого шнурка и миниатюрных подручных средств
Фото pinterest
2. Декор кружевной тканью и перьями
Фото pinterest
3. Кружевная ткань и наклейки для декора
Фото pinterest
4. Кружевные элементы и яркая лента
Фото pinterest
5. Декор из грубого шнурка и искусственных цветов
Фото pinterest
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6. Мешковина и клочки кружева
Фото pinterest
7. Декор из пуговиц, кружевной ткани и тонкого шнурка
Фото pinterest
8. Использование шнурка и ниток для вышивания
Фото pinterest
9. Декор с использованием шнурка и маленьких деревянных игрушек
Фото pinterest
10. Использование цветного шнурка и других элементов декора
Фото pinterest