Оригінальні речі, які точно мають бути у вашій ванній кімнаті

Більшість із нас обожнює приймати ванну і завжди намагається максимально отримувати задоволення під час цього процесу. Але для того, що у цій кімнаті було приємно не лише митися, але й чистити зуби чи робити інші гігієнічні процедури, потрібно мати певні речі.
У нашій добірці унікальні предмети для ванної, які допоможуть створити затишок у цій кімнаті, полегшити процес багатьох гігієнічних процедур і подарувати позитивний настрій і дорослим, і дітям.
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1. Водостійкі присоски з лампочками замість свічок
Фото pinterest
2. Музична колонка у ванну
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3. Магнітні тримачі для різних засобів для догляду
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4. Оригінальний килимок з моху
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5. Унікальна шторка у ванну
Фото twitterЗалиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.
6. Підставка для гоління ніг
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І ще 10 геніальних схованок, про які не здогадається ніхто
7. Кишенька для ґаджетів
Фото caak
8. Водостійкий блокнот
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9. Водонепроникний годинник для душу
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10. Вішалка для зубних щіток
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