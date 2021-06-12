В нашей подборке уникальные предметы для ванной, которые помогут создать уют в этой комнате, облегчить процесс многих гигиенических процедур и подарить позитивное настроение и взрослым, и детям.
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1. Водостойкие присоски с лампочками вместо свечей
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2. Музыкальная колонка в ванну
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3. Магнитные держатели для различных средств по уходу
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4. Оригинальный коврик из мха
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5. Уникальная шторка в ванну
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6. Подставка для бритья ног
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И еще 10 гениальных тайников, о которых не догадается никто
7. Карман для гаджетов
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8. Водостойкий блокнот
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9. Водонепроницаемые часы для душа
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10. Вешалка для зубных щеток
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