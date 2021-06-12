Більшість із нас обожнює приймати ванну і завжди намагається максимально отримувати задоволення під час цього процесу. Але для того, що у цій кімнаті було приємно не лише митися, але й чистити зуби чи робити інші гігієнічні процедури, потрібно мати певні речі.