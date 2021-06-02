У нашій добірці лише геніальні схованки від креативних людей, які вміють мислити нестандартно. Ви будете здивовані такими ідеями.
Цікаво Як зустріч друзів-байкерів стала найбільшим мотофестом України
1. Скарбничка в стіні
Фото hg.hu
2. Шухляда у внутрішній частині стола
Фото pinterest
3. Потаємна шухляда в шухляді
Фото funnyjunk
4. Схованка у підвіконні
Фото pinterest
5. Скарбничка у фоторамці
Фото pinterest
І ще Чим зайнятися, коли надто багато вільного часу: кумедні фото, які зможуть здивувати
6. В основі з батарейок
Фото instructables
7. Імітація певних речей
Фото pinterest
8. Під декоративним камінням
Фото thriftyfun
9. У горщику для вазонів з подвійним дном
Фото pinterest
10. У старому вогнегаснику
Фото pinterest