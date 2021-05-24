Неочікувані гастроідеї, які ламають стереотипи про всім відомі страви

У всі часи товар мав тішити око. Сьогодні ж самої візуальної привабливості замало. Сучасного споживача, розбещеного неймовірним розмаїттям, треба заінтригувати. Що страва дившніша, парадоксальніша, то більше в неї шансів запам'ятатися й стати популярною.

Це правило працює й у ресторанному бізнесі. Переконайтеся в цьому, переглянувши нашу добірку страв. Навряд чи хтось із нас вигадав би щось подібне на своїй кухні.

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Пончик зі спагеті

Ідеальний варіант для тих, хто обожнює італійську кухню, але не завжди має час відвідати заклад із відповідними стравами. Дивно, проте зручно.

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Тост із яскравим різнобарвним сиром

Може стати чудовим сніданком для дітей.

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Ідея від любителя авокадо та за сумісництвом професійного баристи з Австралії

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"Вугільне" морозиво

Залиште позаду неважливе й відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком

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Вафля на паличці – приклад удалого руйнування стереотипу

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Солодкі фруктові суші

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Вода з лимоном – у минулому. Тепер лише вода зі спаржею. Як вам такий варіант освіжаючого напою?

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Веселкові бейґли

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