Это правило работает и в ресторанном бизнесе. Убедитесь в этом, просмотрев нашу подборку блюд. Вряд ли кто-то из нас придумал бы что-либо подобное на своей кухне.

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Пончик со спагетти

Идеальный вариант для тех, кто обожает итальянскую кухню, но не всегда имеет время посетить заведение с соответствующими блюдами. Удобно, практично...странно и нестандартно.

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Тост с ярким разноцветным сыром

Может стать отличным завтраком для детей.

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Неожиданная идея от любителя авокадо и по совместительству профессионального бариста из Австралии

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Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

"Угольное" мороженое

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Вафля на палочке – это пример удачного разрушения стереотипа

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Сладкие суши с фруктами

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Вода с лимоном в прошлом. Теперь только вода со спаржей. Как вам такой вариант освежающего напитка?

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Радужные бейглы

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