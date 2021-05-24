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Пончик со спагетти
Идеальный вариант для тех, кто обожает итальянскую кухню, но не всегда имеет время посетить заведение с соответствующими блюдами. Удобно, практично...странно и нестандартно.
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Тост с ярким разноцветным сыром
Может стать отличным завтраком для детей.
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Неожиданная идея от любителя авокадо и по совместительству профессионального бариста из Австралии
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"Угольное" мороженое
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Вафля на палочке – это пример удачного разрушения стереотипа
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Сладкие суши с фруктами
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Вода с лимоном в прошлом. Теперь только вода со спаржей. Как вам такой вариант освежающего напитка?
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Радужные бейглы
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