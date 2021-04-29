Прикрашаємо великодній стіл: 12 чудових ідей з фото

Для великодньої трапези потрібно не лише приготувати особливі страви, а й подбати про декоративні композиції на стіл, які підкреслять святкову атмосферу.
Такі композиції можна купити або ж виготовити своїми руками. Якщо ви вирішили зайнятися творчістю – скористайтеся нашою добіркою ідей.
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1. Композиція у керамічній лійці для поливання квітів
Фото pinterest
2. Композиція з фігурками великодніх зайців
Фото pinterest
3. У банках з використанням крашанок та живих квітів
Фото pinterest
4. Віночок зі свічкою
Фото pinterest
5. Композиції у келихах
Фото pinterest
6. Композиції в чашках
Фото pinterest
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7. Композиції на таці
Фото pinterest
8. У горщиках або кашпо для вазонів
Фото pinterest
9. На деревних зрізах
Фото pinterest
10. У маленьких склянках з використанням квітів та крашанок
Фото pinterest
11. У кошику з лози
Фото pinterest
12. Зі свічками
Фото pinterest