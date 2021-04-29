Прикрашаємо великодній стіл: 12 чудових ідей з фото

29 квітня 2021 , 12:20
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Джерело:

24 канал

Для великодньої трапези потрібно не лише приготувати особливі страви, а й подбати про декоративні композиції на стіл, які підкреслять святкову атмосферу.

Такі композиції можна купити або ж виготовити своїми руками. Якщо ви вирішили зайнятися творчістю – скористайтеся нашою добіркою ідей.

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1. Композиція у керамічній лійці для поливання квітів

Фото pinterest

2. Композиція з фігурками великодніх зайців

Фото pinterest

3. У банках з використанням крашанок та живих квітів

Фото pinterest

4. Віночок зі свічкою

Фото pinterest

5. Композиції у келихах

Фото pinterest

6. Композиції в чашках

Фото pinterest

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7. Композиції на таці

Фото pinterest

8. У горщиках або кашпо для вазонів

Фото pinterest

9. На деревних зрізах

Фото pinterest

10. У маленьких склянках з використанням квітів та крашанок

Фото pinterest

11. У кошику з лози

Фото pinterest

12. Зі свічками

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова