Такие композиции можно купить или же создать своими руками. Если вы решили заняться творчеством – воспользуйтесь нашей подборкой идей.
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1. Композиция в керамической воронке для поливки цветов
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2. Композиция с фигурками пасхальных зайцев
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3. В банках с использованием яиц и живых цветов
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4. Венок со свечой
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5. Композиции в бокалах
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6. Композиции в чашках
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7. Композиции на подносе
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8. В горшках или кашпо для вазонов
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9. На древесных срезах
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10. В маленьких стаканах с использованием цветов и пасхальных яиц
Фото pinterest
11. В корзине из лозы
Фото pinterest
12. Со свечами
Фото pinterest