Такие композиции можно купить или же создать своими руками. Если вы решили заняться творчеством – воспользуйтесь нашей подборкой идей.

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1. Композиция в керамической воронке для поливки цветов

Фото pinterest

2. Композиция с фигурками пасхальных зайцев

Фото pinterest

3. В банках с использованием яиц и живых цветов

Фото pinterest

4. Венок со свечой

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5. Композиции в бокалах

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6. Композиции в чашках

Фото pinterest

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7. Композиции на подносе

Фото pinterest

8. В горшках или кашпо для вазонов

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9. На древесных срезах

Фото pinterest

10. В маленьких стаканах с использованием цветов и пасхальных яиц

Фото pinterest

11. В корзине из лозы

Фото pinterest

12. Со свечами

Фото pinterest