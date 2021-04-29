Такі композиції можна купити або ж виготовити своїми руками. Якщо ви вирішили зайнятися творчістю – скористайтеся нашою добіркою ідей.

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1. Композиція у керамічній лійці для поливання квітів

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2. Композиція з фігурками великодніх зайців

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3. У банках з використанням крашанок та живих квітів

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4. Віночок зі свічкою

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5. Композиції у келихах

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6. Композиції в чашках

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7. Композиції на таці

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8. У горщиках або кашпо для вазонів

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9. На деревних зрізах

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10. У маленьких склянках з використанням квітів та крашанок

Фото pinterest

11. У кошику з лози

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12. Зі свічками

Фото pinterest