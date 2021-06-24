Яскравий похід до магазину: оригінальні екосумки, що перетворять шопінг на свято

Якщо ви – свідомий споживач і намагаєтесь якнайрідше використовувати одноразові пакети, тоді без оригінальної екосумки вам не обійтись. Ідеї 24 якраз дібрали найяскравіші шопери для літа.
Із такою стильною та зручною річчю ви завжди будете в центрі уваги й зовсім перестанете купувати целофанові пакети на касі. Приємного вам перегляду й чудових покупок!
Рекомендуємо Неймовірна насолода: польський бренд Soplica анонсував нову десертну лінійку
Яскраві дизайни екосумок
Екосумка, прикрашена барвистими малюнками, завжди буде в тренді. До того ж така модель чудово підійде для літа.
Біла сумка і кольорові малюнки – чудове поєднання / Фото Pinterest
Прозора сумка теж може бути яскравою. Особливо, якщо до неї додати контрастні ремінці.
Напівпрозорі яскраві екосумки / Фото Pinterest
Такі яскраві моделі з геометричними фігурами точно будуть привертати увагу.
Геометрія в тренді цього літа / Фото Pinterest
А ця стильна екосумка закохає у себе кожну модницю. Поєднання різних відтінків одного кольору дуже стильні.
Стильний градієнт з двох відтінків / Фото Pinterest
Така сумка чудово підійде для тих, хто любить купувати продукти на тиждень вперед. Вона практична та містка.
Ця модель дуже містка / Фото Pinterest
Ці неонові барви запам'ятаються надовго всім продавцям та відвідувачам у супермаркеті. Тож якщо ви любите яскраві кольори і багато уваги – така модель саме для вас.
Неонові кольори особливо актуальні цього літа / Фото Pinterest
А цей принт точно сподобається вам своєю оригінальністю. Ніжні кольори та яскравий дизайн – це чудове поєднання.
Креативний дизайн для екосумки / Фото Pinterest
Така незвичайна форма екосумки виглядає дуже цікаво, а поєднання двох кольорів додають креативу.
Неординарна форма та контрастні поєднання – це дуже стильно / Фото Pinterest
До теми 12 оригінальних валіз, від яких буде в захваті кожен мандрівник
До цієї сумки у формі пакета не доведеться довго звикати. Оберіть колір, який вам до вподоби, і користуйтесь.
Така сумка у формі пакета буде дуже практичною / Фото Pinterest
А ця сітчаста модель допоможе вам завжди бути в тренді.
Стильна сітчаста сумка / Фото Pinterest