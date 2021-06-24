Яскравий похід до магазину: оригінальні екосумки, що перетворять шопінг на свято

24 червня 2021 , 08:09
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Джерело:

24 канал

Якщо ви – свідомий споживач і намагаєтесь якнайрідше використовувати одноразові пакети, тоді без оригінальної екосумки вам не обійтись. Ідеї 24 якраз дібрали найяскравіші шопери для літа.

Із такою стильною та зручною річчю ви завжди будете в центрі уваги й зовсім перестанете купувати целофанові пакети на касі. Приємного вам перегляду й чудових покупок!

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Яскраві дизайни екосумок

Екосумка, прикрашена барвистими малюнками, завжди буде в тренді. До того ж така модель чудово підійде для літа.


Біла сумка і кольорові малюнки – чудове поєднання / Фото Pinterest

Прозора сумка теж може бути яскравою. Особливо, якщо до неї додати контрастні ремінці.


Напівпрозорі яскраві екосумки / Фото Pinterest

Такі яскраві моделі з геометричними фігурами точно будуть привертати увагу.


Геометрія в тренді цього літа / Фото Pinterest

А ця стильна екосумка закохає у себе кожну модницю. Поєднання різних відтінків одного кольору дуже стильні.


Стильний градієнт з двох відтінків / Фото Pinterest

Така сумка чудово підійде для тих, хто любить купувати продукти на тиждень вперед. Вона практична та містка.


Ця модель дуже містка / Фото Pinterest

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Ці неонові барви запам'ятаються надовго всім продавцям та відвідувачам у супермаркеті. Тож якщо ви любите яскраві кольори і багато уваги – така модель саме для вас.


Неонові кольори особливо актуальні цього літа / Фото Pinterest

А цей принт точно сподобається вам своєю оригінальністю. Ніжні кольори та яскравий дизайн – це чудове поєднання.


Креативний дизайн для екосумки / Фото Pinterest

Така незвичайна форма екосумки виглядає дуже цікаво, а поєднання двох кольорів додають креативу.


Неординарна форма та контрастні поєднання – це дуже стильно / Фото Pinterest

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До цієї сумки у формі пакета не доведеться довго звикати. Оберіть колір, який вам до вподоби, і користуйтесь.


Така сумка у формі пакета буде дуже практичною / Фото Pinterest

А ця сітчаста модель допоможе вам завжди бути в тренді.


Стильна сітчаста сумка / Фото Pinterest

Автор: Ірина Бенцак