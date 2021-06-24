Із такою стильною та зручною річчю ви завжди будете в центрі уваги й зовсім перестанете купувати целофанові пакети на касі. Приємного вам перегляду й чудових покупок!

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Яскраві дизайни екосумок

Екосумка, прикрашена барвистими малюнками, завжди буде в тренді. До того ж така модель чудово підійде для літа.



Біла сумка і кольорові малюнки – чудове поєднання / Фото Pinterest

Прозора сумка теж може бути яскравою. Особливо, якщо до неї додати контрастні ремінці.



Напівпрозорі яскраві екосумки / Фото Pinterest

Такі яскраві моделі з геометричними фігурами точно будуть привертати увагу.



Геометрія в тренді цього літа / Фото Pinterest

А ця стильна екосумка закохає у себе кожну модницю. Поєднання різних відтінків одного кольору дуже стильні.



Стильний градієнт з двох відтінків / Фото Pinterest

Така сумка чудово підійде для тих, хто любить купувати продукти на тиждень вперед. Вона практична та містка.



Ця модель дуже містка / Фото Pinterest

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Ці неонові барви запам'ятаються надовго всім продавцям та відвідувачам у супермаркеті. Тож якщо ви любите яскраві кольори і багато уваги – така модель саме для вас.



Неонові кольори особливо актуальні цього літа / Фото Pinterest

А цей принт точно сподобається вам своєю оригінальністю. Ніжні кольори та яскравий дизайн – це чудове поєднання.



Креативний дизайн для екосумки / Фото Pinterest

Така незвичайна форма екосумки виглядає дуже цікаво, а поєднання двох кольорів додають креативу.



Неординарна форма та контрастні поєднання – це дуже стильно / Фото Pinterest

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До цієї сумки у формі пакета не доведеться довго звикати. Оберіть колір, який вам до вподоби, і користуйтесь.



Така сумка у формі пакета буде дуже практичною / Фото Pinterest

А ця сітчаста модель допоможе вам завжди бути в тренді.



Стильна сітчаста сумка / Фото Pinterest