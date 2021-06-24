С такой стильной и удобной вещью вы всегда будете в центре внимания и совсем перестанете покупать целлофановые пакеты на кассе. Приятного вам просмотра и отличных покупок!
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Яркие дизайны экосумок
Экосумка, украшенная красочными рисунками, всегда будет в тренде. К тому же такая модель прекрасно подойдет для лета.
Белая сумка и цветные рисунки – отличное сочетание / Фото Pinterest
Прозрачная сумка тоже может быть яркой. Особенно,
если к ней добавить контрастные ремешки.
Полупрозрачные яркие экосумки / Фото Pinterest
Такие яркие модели с геометрическими фигурами точно будут привлекать внимание.
Геометрия в тренде этим летом / Фото Pinterest
А эта стильная экосумка влюбит в себя каждую модницу. Сочетание разных оттенков одного цвета очень стильное.
Стильный градиент из двух оттенков / Фото Pinterest
Такая сумка прекрасно подойдет для тех, кто любит покупать продукты на неделю вперед. Она практична и вместительна.
Эта модель очень вместительная / Фото Pinterest
Эти неоновые краски запомнятся надолго всем продавцам и посетителям в супермаркете. Если вы любите яркие цвета и много внимания – такая модель именно для вас.
Неоновые цвета особенно актуальны этим летом / Фото Pinterest
А этот принт точно понравится вам своей оригинальностью. Нежные цвета и яркий дизайн – это великолепное сочетание.
Креативный дизайн для экосумки / Фото Pinterest
Такая необычная форма экосумки выглядит очень интересно, а сочетание двух цветов добавляют креатива.
Неординарная форма и контрастные сочетания – это очень стильно / Фото Pinterest
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К этой сумки в форме пакета не придется долго привыкать. Выберите цвет, который вам нравится, и пользуйтесь.
Такая сумка в форме пакета будет очень практичной / Фото Pinterest
А эта сетчатая модель поможет вам всегда быть в тренде.
Стильная сетчатая сумка / Фото Pinterest