С такой стильной и удобной вещью вы всегда будете в центре внимания и совсем перестанете покупать целлофановые пакеты на кассе. Приятного вам просмотра и отличных покупок!

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Яркие дизайны экосумок

Экосумка, украшенная красочными рисунками, всегда будет в тренде. К тому же такая модель прекрасно подойдет для лета.


Белая сумка и цветные рисунки – отличное сочетание / Фото Pinterest

Прозрачная сумка тоже может быть яркой. Особенно,

если к ней добавить контрастные ремешки.


Полупрозрачные яркие экосумки / Фото Pinterest

Такие яркие модели с геометрическими фигурами точно будут привлекать внимание.


Геометрия в тренде этим летом / Фото Pinterest

А эта стильная экосумка влюбит в себя каждую модницу. Сочетание разных оттенков одного цвета очень стильное.


Стильный градиент из двух оттенков / Фото Pinterest

Такая сумка прекрасно подойдет для тех, кто любит покупать продукты на неделю вперед. Она практична и вместительна.


Эта модель очень вместительная / Фото Pinterest

Эти неоновые краски запомнятся надолго всем продавцам и посетителям в супермаркете. Если вы любите яркие цвета и много внимания – такая модель именно для вас.


Неоновые цвета особенно актуальны этим летом / Фото Pinterest

А этот принт точно понравится вам своей оригинальностью. Нежные цвета и яркий дизайн – это великолепное сочетание.


Креативный дизайн для экосумки  / Фото Pinterest

Такая необычная форма экосумки выглядит очень интересно, а сочетание двух цветов добавляют креатива.


Неординарная форма и контрастные сочетания – это очень стильно / Фото Pinterest

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К этой сумки в форме пакета не придется долго привыкать. Выберите цвет, который вам нравится, и пользуйтесь.


Такая сумка в форме пакета будет очень практичной  / Фото Pinterest

А эта сетчатая модель поможет вам всегда быть в тренде.


Стильная сетчатая сумка / Фото Pinterest