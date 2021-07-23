Як фарширований, так і маринований перець смакує багатьом. Але ці дві технології можна поєднати та приготувати дуже смачну закуску. Ідеї 24 розповідають, як це зробити.

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Як приготувати закуску зі солодкого перцю

Для приготування вам знадобиться:

15 невеликих перчинок;

100 мілілітрів білого винного оцту;

200 мілілітрів води;

5 столових ложок цукру;

1 чайна ложка солі;

2 лаврових листи;

чорний перець;

150 грамів фети або іншого сиру;

3 – 5 чайних ложок оливкової олії;

3 зубчики часнику;

3 чайні ложки подрібненого листя материнки та чебрецю;

цедра лимона.

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Спосіб приготування:



Спосіб приготування смачної закуски / Фото Pixabay

Крок 1. Промийте під водою та просушіть перець. Відріжте ніжку, гострим ножем зробить отвір посередині та почистьте перець від кісточок. Після цього ще раз сполосніть овочі.



Промийте та почистьте перець / Фото Smacznapyza

Крок 2. Налийте води у каструлю, додайте оцет, цукор, сіль, чорний перець та лаврові листки. Варіть суміш протягом 10 хвилин на маленькому вогні, а тоді додайте солодкий перець і залиште ще на 5 – 8 хвилин. Злийте воду та охолодіть овочі.

Крок 3. Щоб підготувати сир для фарширування, змочіть його розсолом та подрібніть виделкою, додайте часник та зелень. Сир має перетворитись у масу, схожу за консистенцією на сметану. Якщо ж цього не сталось, додайте трохи олії.

Крок 4. Наповніть формочки з перцю сирною начинкою. Слідкуйте, щоб всередині не було пустого місця.



Нафаршируйте перець сирною начинкою / Фото Smacznapyza

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Крок 5. У пусту банку покладіть гілочку чебрецю, орегано і 2 зубчики часнику. Тоді акуратно поскладайте фарширований перець.

Крок 6. Залийте солодкий перець оливковою олією та помістіть у холодильник на кілька днів.



Поскладайте овочі у банку та залийте олією / Фото Smacznapyza

Така закуска буде прикрасою на святковому столі і точно сподобається друзям та рідним.