Как фаршированный, так и маринованный перец вкусен многим. Но эти две технологии можно совместить и приготовить очень вкусную закуску. Идеи 24 рассказывают, как это сделать.

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Как приготовить закуску из сладкого перца

Для приготовления вам понадобится:

15 небольших перчинок;

100 миллилитров белого винного уксуса;

200 миллилитров воды;

5 столовых ложек сахара,

1 чайная ложка соли;

2 лавровых листья ;

листья черный перец;

150 граммов феты или другого сыра;

3 – 5 чайных ложек оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

3 чайные ложки измельченных листьев душицы и чабреца;

цедра лимона.

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Способ приготовления:



Способ приготовления вкусной закуски / Фото Pixabay

Шаг 1. Промойте под водой и просушите перец. Отрежьте ножку, острым ножом сделает отверстие посередине и очистите перец от косточек. После этого еще раз ополосните овощи.



Промойте и очистите перец / Фото Smacznapyza

Шаг 2. Налейте воды в кастрюлю, добавьте уксус, сахар, соль, черный перец и лавровый лист. Варите смесь в течение 10 минут на маленьком огне, затем добавьте сладкий перец и оставьте еще на 5 – 8 минут. Слейте воду и охладите овощи.

Шаг 3. Чтобы подготовить сыр для фаршировки, смочите его рассолом и измельчите вилкой, добавьте чеснок и зелень. Сыр должен превратиться в массу, похожую по консистенции на сметану. Если же этого не произошло, добавьте немного масла.

Шаг 4. Наполните формочки из перца сырной начинкой. Следите, чтобы внутри не было пустого места.



Нафаршируйте перец сырной начинкой / Фото Smacznapyza

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Шаг 5. В пустую банку положите веточку тимьяна, орегано и 2 зубчика чеснока. Тогда аккуратно сложите фаршированный перец.

Шаг 6. Залейте сладкий перец оливковым маслом и поместите в холодильник на несколько дней.



Сложите овощи в банку и залейте маслом / Фото Smacznapyza