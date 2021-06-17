За кордоном люди по-різному шукають вінтажні речі. Хтось досліджує асортимент ретро-крамничок, інші збирають по знайомих непотрібні речі, а хтось знаходить їх просто на вулиці. Завдяки таким поціновувачам старі меблі отримують шанс на нове життя.

А ви знали Нові нагороди Zubrowka: історія успіху найтитулованішого алкогольного бренду

Ідеї 24 підготували добірку антикварних речей, які потрапили до рук професіоналів і стали стильною красою для помешкань.

Оригінальне перевтілення ручок для дверей, яким вже майже 100 років.



Неймовірне перевтілення старих ручок / Фото Reddit

Старі сидіння з аеропорту перевтілились у новий яскравий диван.



Кольорові крісла зі старого аеропорту / Фото Reddit

Ця шафа наче створена сучасними дизайнерами, але насправді їй майже 60 років.



Який класний комодик / Фото Reddit

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Новий власник столика ледве встиг врятувати його від сміттєзвалища.



Старий столик зі сміттєзвалища / Фото Reddit

Цей старий телевізор – вершина дизайнерського таланту.



Стильний телевізор перекочував з минулого століття / Фото Reddit

Так виглядає стіна справжнього колекціонера антикварних знахідок.



Колекція справжнього поціновувача / Фото Reddit

Стара колиска перетворилась у новий декор для вазонів.



Колись стара колиска, а тепер новий горщик / Фото Reddit

До теми 8 безпрограшних метаморфоз старих джинсів: дивимось і робимо

Годинник, який наче існує поза часом: його дизайн унікальний та вічний.



Вічно стильний годинник / Фото Reddit

Навіть не віриться, що на другому фото – старий умивальник зі сміттєзвалища.



Неймовірне перевтілення старого умивальника / Фото Reddit

Неймовірне перетворення газової плити. Це був ще той квест: відмити бруд, якому 70 років.



Друге життя для старої газової плити / Фото Reddit