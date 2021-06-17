За кордоном люди по-різному шукають вінтажні речі. Хтось досліджує асортимент ретро-крамничок, інші збирають по знайомих непотрібні речі, а хтось знаходить їх просто на вулиці. Завдяки таким поціновувачам старі меблі отримують шанс на нове життя.
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Ідеї 24 підготували добірку антикварних речей, які потрапили до рук професіоналів і стали стильною красою для помешкань.
Оригінальне перевтілення ручок для дверей, яким вже майже 100 років.
Неймовірне перевтілення старих ручок / Фото Reddit
Старі сидіння з аеропорту перевтілились у новий яскравий диван.
Кольорові крісла зі старого аеропорту / Фото Reddit
Ця шафа наче створена сучасними дизайнерами, але насправді їй майже 60 років.
Який класний комодик / Фото Reddit
Новий власник столика ледве встиг врятувати його від сміттєзвалища.
Старий столик зі сміттєзвалища / Фото Reddit
Цей старий телевізор – вершина дизайнерського таланту.
Стильний телевізор перекочував з минулого століття / Фото Reddit
Так виглядає стіна справжнього колекціонера антикварних знахідок.
Колекція справжнього поціновувача / Фото Reddit
Стара колиска перетворилась у новий декор для вазонів.
Колись стара колиска, а тепер новий горщик / Фото Reddit
До теми 8 безпрограшних метаморфоз старих джинсів: дивимось і робимо
Годинник, який наче існує поза часом: його дизайн унікальний та вічний.
Вічно стильний годинник / Фото Reddit
Навіть не віриться, що на другому фото – старий умивальник зі сміттєзвалища.
Неймовірне перевтілення старого умивальника / Фото Reddit
Неймовірне перетворення газової плити. Це був ще той квест: відмити бруд, якому 70 років.
Друге життя для старої газової плити / Фото Reddit