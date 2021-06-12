Ми підготували мега-креативний огляд найцікавіших ідей для переробки старих джинсів у декор для будинку та інші оригінальні вироби на всі випадки життя. Дивіться та надихайтеся!

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Креативний кошик

Для виготовлення мішка-кошика, в якому можна зберігати все, підготуйте шматок штанини та тканину на підкладку. Зшийте разом, сформуйте дно і виверніть.



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Модна сумка

Для пошиття знадобляться – джинси, нитки, голка і час.





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Няшний чохол

Саме час придумати для телефона чохол і вішати прямо на зарядний пристрій. Такий чохол можна зробити з чого завгодно, включно з кишенями обридлих джинсів.





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Ексклюзивні меблі

Джинсовий матеріал відмінно підходить для перетяжки меблів. Він міцний, зносостійкий і не мазкий. Потертості, шви й кишені тільки додадуть меблям індивідуальності й шику.



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Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Неординарний горщик

Обклейте будь-яку бляшану або пластикову банку відрізаними швами, посадивши їх по колу на клей ПВА. У вас вийде чудовий горщик для квітів.



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Зручна підставка

Зі складеної в кілька разів і прошитої смужки джинсової тканини вийде підставка під гаряче, якщо смужку скрутити та скріпити (наприклад, клеєм).





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Оригінальна подушка

Зшийте пару джинсових подушок. З кишенями, зрозуміло, в яких можна зберігати пульт, журнали та інші корисні штуки.



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Стильна косметичка

Косметичок багато не буває, і одну з них можна зробити своїми руками зі старих джинсів. Крім шматка джинсової тканини, знадобиться блискавка і трохи терпіння.



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