Сьогодні ви навчитеся зав'язувати шнурки аж 9 дуже оригінальними способами!
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Шнурки трансформують взуття: 9 способів зав'язування
Класичний спосіб "Хрест-навхрест". Він універсальний і простий.
Класична магазинна зав'язка / Фото Pinterest
Стильна "Пряма" зав'язка, де шнурки приховані з внутрішньої сторони черевика.
Стильна "пряма" зав'язка / Фото Pinterest
Варіант "шахматкою" надійно фіксує взуття та чудово підійде для кросівок чи кедів з яскравими шнурками.
Для шахматки обирайте контрастні шнурки / Фото Pinterest
Техніка перехресних сходинок виглядає ефектно на високих черевиках і кедах з великою кількістю отворів.
Спосіб перехресних сходинок / Фото Pinterest
Спосіб "Блискавка" добре фіксує взуття на нозі та виглядає стильно.
Ідея "Зворотний ланцюг" підходить не тільки для спортивного взуття, але й для роликів та ковзанів. Таку зав'язку важко послабити, але легко зробити.
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Шнурки павутинкою щільно фіксують кросівки з широкою основою. Така ідея добре виглядає на взутті з шістьма парами отворів.
Павутинка для масивного взуття / Фото Pinterest
Спосіб із нахилом стильний та цікавий варіант для кедів.
Стильні шнурки з нахилом / Фото Pinterest
Стиль перехресних шнурків – це креативний спосіб зав'язати взуття.
Спосіб перехресних шнурків / Фото Pinterest