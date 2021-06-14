Сьогодні ви навчитеся зав'язувати шнурки аж 9 дуже оригінальними способами!

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Шнурки трансформують взуття: 9 способів зав'язування

Класичний спосіб "Хрест-навхрест". Він універсальний і простий.


Класична магазинна зав'язка / Фото Pinterest

Стильна "Пряма" зав'язка, де шнурки приховані з внутрішньої сторони черевика.


Стильна "пряма" зав'язка / Фото Pinterest

Варіант "шахматкою" надійно фіксує взуття та чудово підійде для кросівок чи кедів з яскравими шнурками.


Для шахматки обирайте контрастні шнурки / Фото Pinterest

Техніка перехресних сходинок виглядає ефектно на високих черевиках і кедах з великою кількістю отворів.


Спосіб перехресних сходинок / Фото Pinterest

Спосіб "Блискавка" добре фіксує взуття на нозі та виглядає стильно.

Ідея "Зворотний ланцюг" підходить не тільки для спортивного взуття, але й для роликів та ковзанів. Таку зав'язку важко послабити, але легко зробити.

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Шнурки павутинкою щільно фіксують кросівки з широкою основою. Така ідея добре виглядає на взутті з шістьма парами отворів.


Павутинка для масивного взуття / Фото Pinterest

Спосіб із нахилом стильний та цікавий варіант для кедів.


Стильні шнурки з нахилом / Фото Pinterest

Стиль перехресних шнурків – це креативний спосіб зав'язати взуття.


Спосіб перехресних шнурків / Фото Pinterest