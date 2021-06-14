Сегодня вы научитесь завязывать шнурки 9 оригинальнейшими способами!

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Шнурки преображают обувь: 9 способов завязывания

Классический способ "Крест-накрест". Он универсален и прост.



Классическая магазинная завязка / Фото Pinterest

Стильная "Прямая" завязка, где шнурки скрытые с внутренней стороны ботинка.



Стильная "прямая" завязка / Фото Pinterest

Вариант "шахматкой" надежно фиксирует обувь и прекрасно подойдет для кроссовок или кед с яркими шнурками.



Для шахматки выбирайте контрастные шнурки / Фото Pinterest

Техника перекрестных ступенек выглядит эффектно на высоких ботинках и кедах с большим количеством отверстий.



Способ перекрестных ступеней / Фото Pinterest

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Способ "Молния" хорошо фиксирует обувь на ноге и выглядит стильно.

Идея "Обратная цепь" подходит не только для спортивной обуви, но и для роликов и коньков. Такую завязку трудно ослабить, но легко сделать.

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Шнурки паутинкой плотно фиксируют кроссовки с широким основанием. Хорошо смотрится на обуве с шестью парами отверстий.



Паутинка для массивной обуви / Фото Pinterest

Способ с наклоном стильный и интересный вариант для кед.



Стильные шнурки с наклоном / Фото Pinterest

Стиль перекрестных шнурков – это креативный способ завязать обувь.



Способ перекрестных шнурков / Фото Pinterest