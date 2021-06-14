Сегодня вы научитесь завязывать шнурки 9 оригинальнейшими способами!
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Шнурки преображают обувь: 9 способов завязывания
Классический способ "Крест-накрест". Он универсален и прост.
Классическая магазинная завязка / Фото Pinterest
Стильная "Прямая" завязка, где шнурки скрытые с внутренней стороны ботинка.
Стильная "прямая" завязка / Фото Pinterest
Вариант "шахматкой" надежно фиксирует обувь и прекрасно подойдет для кроссовок или кед с яркими шнурками.
Для шахматки выбирайте контрастные шнурки / Фото Pinterest
Техника перекрестных ступенек выглядит эффектно на высоких ботинках и кедах с большим количеством отверстий.
Способ перекрестных ступеней / Фото Pinterest
Способ "Молния" хорошо фиксирует обувь на ноге и выглядит стильно.
Идея "Обратная цепь" подходит не только для спортивной обуви, но и для роликов и коньков. Такую завязку трудно ослабить, но легко сделать.
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Шнурки паутинкой плотно фиксируют кроссовки с широким основанием. Хорошо смотрится на обуве с шестью парами отверстий.
Паутинка для массивной обуви / Фото Pinterest
Способ с наклоном стильный и интересный вариант для кед.
Стильные шнурки с наклоном / Фото Pinterest
Стиль перекрестных шнурков – это креативный способ завязать обувь.
Способ перекрестных шнурков / Фото Pinterest