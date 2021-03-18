Очікування проти реальності: 17 фото невдалих покупок в інтернеті

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Джерело:

Reddit

Купувати онлайн зазвичай легко й цікаво. По інтернету люди замовляють різні речі, від побутових дрібничок до унікальних інтер'єрних інсталяцій. Але мусимо визнати: вподобавши товар за фото, ми купуємо "кота в мішку". Що насправді надіслав продавець – дізнаємося, лише відкривши посилку.

У цій добірці ми зібрали найсмішніші речі, які надійшли замовникам. Не дарма кажуть: довіряй, та перевіряй!

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Замовив маску прибульця. Прийшла ще страшніша, ніж на фото


Фото reddit

Якийсь дивний розмір M…..


Фото reddit

Замовили торт як зліва, але без квітів. А от що отримали в день весілля


Фото reddit

Пакунок туалетного паперу з Amazon


Фото reddit

Уподобала милу каблучку з бджілкою


Фото reddit

Хотіли порадувати маму під час пандемії


Фото reddit

Не по песику кістка


Фото reddit

Уже збирались приготувати на цьому барбекю


Фото reddit

Чобітки продавалися за пів ціни


Фото reddit

Головне – подарунок, а не його розмір


Фото reddit

Але ж на фото кросівки були такі гарні!


Фото reddit

Перш ніж замовити, сім раз перевір


Фото reddit

Замість сукні прийшла штора


Фото reddit

Колегам костюм сподобався


Фото reddit

Трохи не по фігурі


Фото reddit

Ковдра для найменших


Фото reddit

Ну майже як на фото


Фото reddit