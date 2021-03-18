Очікування проти реальності: 17 фото невдалих покупок в інтернеті

11:11

Купувати онлайн зазвичай легко й цікаво. По інтернету люди замовляють різні речі, від побутових дрібничок до унікальних інтер'єрних інсталяцій. Але мусимо визнати: вподобавши товар за фото, ми купуємо "кота в мішку". Що насправді надіслав продавець – дізнаємося, лише відкривши посилку.