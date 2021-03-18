Очікування проти реальності: 17 фото невдалих покупок в інтернеті

Джерело:Reddit
Купувати онлайн зазвичай легко й цікаво. По інтернету люди замовляють різні речі, від побутових дрібничок до унікальних інтер'єрних інсталяцій. Але мусимо визнати: вподобавши товар за фото, ми купуємо "кота в мішку". Що насправді надіслав продавець – дізнаємося, лише відкривши посилку.
У цій добірці ми зібрали найсмішніші речі, які надійшли замовникам. Не дарма кажуть: довіряй, та перевіряй!
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Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit