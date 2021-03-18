Покупать онлайн обычно легко и интересно. По интернету люди заказывают разные вещи, от бытовых мелочей до уникальных интерьерных инсталляций. Но надо признать: выбирая товар по фото, мы покупаем "кота в мешке". Что на самом деле прислал продавец – узнаем, только открыв посылку.

В этой подборке мы собрали самые смешные вещи, которые пришли заказчикам. Не зря говорят: доверяй, но проверяй! Читайте также: Отгадайте что на фото: 16 примеров оптических иллюзий Заказал маску пришельца. Пришла еще страшнее, чем на фото

Фото reddit Странный размер M…..

Фото reddit Заказали торт как слева, но без цветов. Вот что мы получили в день свадьбы

Фото reddit Упаковка туалетной бумаги из Amazon

Фото reddit Облюбовала милое кольцо с пчелкой

Фото reddit Хотели порадовать маму во время пандемии Фото reddit Не по собачке кость

Фото reddit Уже собирались приготовить на этом барбекю

Фото reddit Сапожки продавались за пол цены

Фото reddit Главное – подарок, а не его размер

Фото reddit Но на фото же кроссовки были такие красивые!

Фото reddit Перед тем как заказать, семь раз подумайте

Фото reddit Вместо платья пришла штора

Фото reddit Зато коллеги считают костюм милым

Фото reddit Просто не по моей фигуре

Фото reddit Одеяло для самых маленьких

Фото reddit Все сходится. Почти как на фото.....

Фото reddit