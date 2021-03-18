Ожидания против реальности: 17 фото неудачных покупок в интернете
Покупать онлайн обычно легко и интересно. По интернету люди заказывают разные вещи, от бытовых мелочей до уникальных интерьерных инсталляций. Но надо признать: выбирая товар по фото, мы покупаем "кота в мешке". Что на самом деле прислал продавец – узнаем, только открыв посылку.
Источник:Reddit
В этой подборке мы собрали самые смешные вещи, которые пришли заказчикам. Не зря говорят: доверяй, но проверяй!
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