Тот, кто следит за модными тенденциями, всегда выбирает трендовые вещи. Это касается одежды, аксессуаров, дизайна и даже праздничного декора.

Идеи 24 сделали для вас подборку трендовых елочных украшений, которые актуальны для декора праздничного дерева в 2021 году.

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Елочные шарики из ниток и лент

Такие украшения можно купить или изготовить своими руками. По желанию шарики можно задекорировать веточками елки, кружевной тканью, атласными лентами и тому подобное. Поскольку символом 2021 является металлический Бык, лучше выбирать игрушки серого, серебристого или бежевого цвета.

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Съедобные елочные игрушки

Съедобные елочные украшения не теряют своей актуальности на протяжении нескольких лет. 2021 – не исключение. Однако на этот раз лучше выбрать красивое и аппетитное печенье.

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Сушеные фрукты

Также для декора можно использовать сушеные апельсины, лимоны или мандарины. По желанию такую ​​игрушку можно украсить специями или лентами. Выглядит очень стильно и оригинально.

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Украшения из бумаги

В моду снова возвращаются бумажные игрушки. Это, в частности, касается снежинок и даже цепочек. Однако изделия должны быть более оригинальные и одноцветные.

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Вязаные украшения

Все украшения, изготовленные своими руками, в 2021 году на пике популярности. Поэтому, если умеете вязать спицами или крючком – вперед к созданию оригинальных шедевров. Ваша елка точно будет уникальной.

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