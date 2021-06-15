Нові нагороди Zubrowka: історія успіху найтитулованішого алкогольного бренду

Уже 11 років поспіль відомий алкогольний бренд Zubrowka здобуває престижні нагороди на міжнародних конкурсах. Згідно з даними авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine у 2020 році Zubrowka посіла почесне друге місце серед найбільших глобальних горілчаних брендів у світі. Розповідаємо, у яких ще номінаціях відзначився легендарний бренд у 2020 році.

Уже 11 років поспіль відомий алкогольний бренд Zubrowka здобуває престижні нагороди на міжнародних конкурсах. Згідно з даними авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine у 2020 році Zubrowka посіла почесне друге місце серед найбільших глобальних горілчаних брендів у світі. Розповідаємо, у яких ще номінаціях відзначився легендарний бренд у 2020 році.

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Zubrowka – TOП-2 в світі за версією Shanken’s IMPACT

За версією авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine, у 2020 році Zubrowka була визнана другим у світі алкогольним брендом серед найбільших глобальних алкогольних брендів світу та вже не вперше увійшла в ТОП-100 найбільших світових алкогольних напоїв 2020 року. Також, за версією цього ж видання, Zubrowka стала 22-им найбільш продаваним міжнародним алкогольним напоєм.

Щорічний рейтинг видавництва IMPACT формується на основі глобальних об'ємів продажів найбільших міжнародних алкогольних брендів.

Zubrowka Biala / Фото Zubrowka

Окрім цього, за результатами 2020 року ТМ Żubrówka – № 1 горілчаний імпортний бренд ринку України.

The Spirits Business Vodka Masters

У 2020 році Zubrowka Bison Grass впевнено випередила всіх учасників, здобувши золото та титул The Vodka Master на престижному конкурсі The Spirits Business Vodka Masters.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

На конкурсі вже 13 років поспіль виробники змагаються за визнання професіоналами якості їхнього продукту в алкогольній галузі на міжнародному рівні. У 2020 році на конкурс надійшло аж 83 заявки від 38 виробників алкоголю.

The International Wine & Spirits Competition

Конкурс очолює група експертів, серед яких провідні експерти алкогольної галузі, професійні дегустатори, представники готельного та ресторанного бізнесу та журналісти. Під час сліпої дегустації

У Лондоні 7 серпня 2020 року відбулась дегустація на конкурсі The International Wine & Spirits Competition, де Zubrowka Bison Grass виборола срібло та 92 бали.

Це є своєрідною номінацією на. Провідний міжнародний дегустаційний конкурс заснований у 1969 році.

Щорічно на конкурсі оцінюють понад 5 тисяч зразків алкоголю з 90 країн світу. Ціль конкурсу – сприяння розвитку та оцінка алкогольних напоїв найбільших світових брендів.

Незалежні експерти з різних куточків світу беруть участь у сліпій дегустації, оцінюючи напої лише за смаковими та якісними характеристиками.

Zubrowka Bison Grass виборола срібло на конкурсі The International Wine & Spirits Competition / Фото Zubrowka

Ось як експерти описали Zubrowka Bison Grass: "манливий аромат трав'янистих лугів переплітається із солодкою яблучно-ванільною есенцією. Напій має гарну текстуру зі свіжою завершальною ноткою".

До речі, у 2019 році бренд вже здобував нагороди на цьому конкурсі:у категорії "Класична горілка" (Żubrówka Biala) та "Золото" у категорії "Трав'яних настоянок" (Żubrówka Bison Grass).

Zubrowka Biala та Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Таємниця популярності Zubrowka Biala – у кришталевій чистоті джерельної води та семикратній дистиляції спиртів. Європейський підхід до якості та відповідність найвищим міжнародним стандартам роблять якість напою неперевершеною.

Запашну есенцію для Zubrowka Bison Grass виготовляють лише з трави зубрівки, що збирається виключно вручну в Біловезькій пущі. Коли есенцію поєднують з високоякісним очищеним спиртом із найкращих зерен та джерельно чистою водою, отримують справжню настоянку Zubrowka Bison Grass, яка щодня підкорює поціновувачів натурального міцного алкоголю.

Кожен завойований титул, кожна нагорода – це результат злагодженої роботи професіоналів, які дбають про те, щоб Zubrowka продовжувала свій переможний шлях та не припиняла відповідати найвищим стандартам якості та очікуванням поціновувачів якісних напоїв.

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