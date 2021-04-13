Ностальгійні фото, які миттю відправлять вас у дитинство

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Джерело:

24 канал

Ці фото викличуть у вас найприємніші емоції, нагадають найкращі моменти з минулого, змусять ностальгувати і сумувати. Усі вони про те, без чого ви не могли уявити своє дитинство.

Пропонуємо вам зручненько вмоститися, запастися попкорном, насолоджуватися переглядом і трішки ностальгувати.

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1. Фото, зроблене у фотобудці

Фото boredpanda

2. Наклейки з жуйок

Фото youla

3. Резинки для ігор, без яких важко було уявити позашкільний час

Фото pinterest

4. "Павучок", без якого важко уявити будь-який дитячий майданчик

Фото yahooeu

5. Телефонні будки

Фото a-dedushkin.livejournal

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6. Печиво, для надання форми якого використовували м'ясорубку

Скриншот з youtube

7. Автомобіль на педалях

Фото wuzzup

8. Касетний плеєр

Фото porosenka

9. Такий велосипед і досі в багатьох зберігається

Фото alex

10. "Просто додай води"

Фото vilingstore