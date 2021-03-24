Коли ми були дітьми, ми не мали великого асортименту ґаджетів, часто розважалися на вулиці з друзями й веселили себе як могли. Попри відсутність багатьох елементарних матеріальних благ, ми почували себе щасливими та здоровими.

Пропонуємо вам трішки поностальгувати та пригадати те, що ми завжди любили робити в дитинстві. Ці справи настільки нагадають нам дитинство, що ми захочемо все повторити навіть тепер, у дорослому віці. Читайте також: Родом із 90-х: культові пристрої, які хотіли мати всі 1. Прогулюючись біля паркану, ми ніколи не могли пройти повз і не провести рукою по палицях Фото digest.pia.ge 2. Ми не могли просто так взяти й не засунути палець в рот коту, коли той позіхає Фото ridus 3. По зебрі ми ступали лише на білі смужки Фото digest.pia.ge 4. Ми любили ступати на злегка замерзлу калюжу Фото leefspiritueel 5. Ми намагалися торкнути магніти з однаковими полюсами Фото leefspiritueel Цікаво: Меблі, які в 90-х були у кожній квартирі: ностальгійні фото 6. Ритмічне клацання ручкою – це антистресова іграшка нашого дитинства Фото mdeditor 7. Квіти бузку з 3, 5 чи 6 пелюстками вважалися "щасливими", тому ми загадували бажання та їли їх Фото vsengin 8. Ми загадували бажання, коли годинник показував 11:11 або 22:22 годину Фото brightside-arabic 9. Найсмачніший йогурт вважався саме той, що залишився на обгортці, тому ми ту обгортку облизували, складали й викидали у смітник Фото digest.pia.ge 10. Під час тривалих телефонних розмов ми малювали різні фігурки на аркушах паперу Фото leefspiritueel