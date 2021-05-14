Норвегія на вашому подвір'ї: як за кордоном використовують старі велосипеди – фото

14 травня 2021 , 07:56
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Джерело:

24 канал

Норвегія – рай для велосипедистів. Тут добре розвинена велоінфраструктура і є безліч веломаршрутів різного рівня складності, а все тому що норвежці обожнюють велосипеди.

Але іноді ця любов набуває химерної форми, яка багатьом українцям може здатися дивною. Нижче ми вам це продемонструємо.

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Найлегше – просто пофарбувати старий велосипед яскравою фарбою й ось так поставити біля будинку. І щоб прапор Норвегії був поруч обов'язково.


Фото pikist

А це велосипед – клумба


Фото community

А ось таку красу можна зустріти часто, вони стоять прямо на узбіччі


Фото pinterest

А ось цей коштує чимало грошей. Але що таке гроші, головне – щоб красиво було!


Фото pikist

А цей стояв біля входу в офіс. А може це був офіс пожежної контори?


Фото pinterest\

Це щось на зразок зупинки, прямо біля дороги


Фото pikist

Ніби просто хтось залишив на час


Фото pinterest

Неймовірно гарно. І невже ще ніхто не забрав покористуватися


Фото community

Я ж не думав, що тут заборонено кататися


Фото pinterest

Власнику, ти де? Я сумую


Фото pinterest

Ой, а це що? Невже застряг?


Фото community
Автор: Ірина Бевза