Але іноді ця любов набуває химерної форми, яка багатьом українцям може здатися дивною. Нижче ми вам це продемонструємо.

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Найлегше – просто пофарбувати старий велосипед яскравою фарбою й ось так поставити біля будинку. І щоб прапор Норвегії був поруч обов'язково.

Велосипед
Фото pikist

А це велосипед – клумба

Велосипед
Фото community

А ось таку красу можна зустріти часто, вони стоять прямо на узбіччі

Велосипед
Фото pinterest

А ось цей коштує чимало грошей. Але що таке гроші, головне – щоб красиво було!

Велосипед
Фото pikist

А цей стояв біля входу в офіс. А може це був офіс пожежної контори?

Велосипед
Фото pinterest\

Це щось на зразок зупинки, прямо біля дороги

Велосипед
Фото pikist

Ніби просто хтось залишив на час

Велосипед
Фото pinterest

Неймовірно гарно. І невже ще ніхто не забрав покористуватися

Велосипед
Фото community

Я ж не думав, що тут заборонено кататися

Велосипед
Фото pinterest

Власнику, ти де? Я сумую

Велосипед
Фото pinterest

Ой, а це що? Невже застряг?

Велосипед
Фото community