Але іноді ця любов набуває химерної форми, яка багатьом українцям може здатися дивною. Нижче ми вам це продемонструємо.
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Найлегше – просто пофарбувати старий велосипед яскравою фарбою й ось так поставити біля будинку. І щоб прапор Норвегії був поруч обов'язково.
Фото pikist
А це велосипед – клумба
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А ось таку красу можна зустріти часто, вони стоять прямо на узбіччі
Фото pinterest
А ось цей коштує чимало грошей. Але що таке гроші, головне – щоб красиво було!
Фото pikist
А цей стояв біля входу в офіс. А може це був офіс пожежної контори?
Фото pinterest\
Це щось на зразок зупинки, прямо біля дороги
Фото pikist
Ніби просто хтось залишив на час
Фото pinterest
Неймовірно гарно. І невже ще ніхто не забрав покористуватися
Фото community
Я ж не думав, що тут заборонено кататися
Фото pinterest
Власнику, ти де? Я сумую
Фото pinterest
Ой, а це що? Невже застряг?
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