Но иногда эта любовь приобретает причудливую форму, которая многим украинцам может показаться странной. Ниже мы вам это продемонстрируем.

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Легче всего – просто покрасить старый велосипед яркой краской и вот так поставить возле дома. И чтобы флаг Норвегии был рядом обязательно.

Велосипед
Фото pikist

А это велосипед – клумба

Велосипед
Фото community

А вот такую красоту можно встретить часто, они стоят прямо на обочине

Велосипед
Фото pinterest

А вот этот стоит немало денег. Но что такое деньги, главное – чтобы красиво было!

Велосипед
Фото pikist

А этот стоял у входа в офис. А может это был офис пожарной конторы?

Велосипед
Фото pinterest

Это что-то вроде остановки, прямо у дороги

Велосипед
Фото pikist

Будто просто кто-то оставил на время

Велосипед
Фото pinterest

Невероятно красиво. И неужели еще никто не забрал попользоваться

Велосипед
Фото community

Я не думал, что здесь запрещено кататься

Велосипед
Фото pinterest

Владелец, ты где? Я грущу

Велосипед
Фото pinterest

Ой, а это что? Неужели застрял?

Велосипед
Фото community