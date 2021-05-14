Но иногда эта любовь приобретает причудливую форму, которая многим украинцам может показаться странной. Ниже мы вам это продемонстрируем.
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Легче всего – просто покрасить старый велосипед яркой краской и вот так поставить возле дома. И чтобы флаг Норвегии был рядом обязательно.
Фото pikist
А это велосипед – клумба
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А вот такую красоту можно встретить часто, они стоят прямо на обочине
Фото pinterest
А вот этот стоит немало денег. Но что такое деньги, главное – чтобы красиво было!
Фото pikist
А этот стоял у входа в офис. А может это был офис пожарной конторы?
Фото pinterest
Это что-то вроде остановки, прямо у дороги
Фото pikist
Будто просто кто-то оставил на время
Фото pinterest
Невероятно красиво. И неужели еще никто не забрал попользоваться
Фото community
Я не думал, что здесь запрещено кататься
Фото pinterest
Владелец, ты где? Я грущу
Фото pinterest
Ой, а это что? Неужели застрял?
Фото community