Пандемия коронавируса сбила многих людей с пути. Ведь даже новые знания и умения стало получать значительно труднее.

Идеи 24 подобрали советы, которые помогут изменить ситуацию и хоть немного мыслить позитивно.

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Чтобы все изменить в своей жизни и научиться чему-то новому, стоит лишь соблюдать четыре правила.

1. Оставайтесь активными

Это лучший способ изучить что-либо. Испытывайте все на практике, а не заниматься другими делами пока идет лекция. Очень важно оставаться сосредоточенным и активным, чтобы качественно осваивать все новое.



Настойчивость – шаг в будущее / Фото pexels

2. Представьте, что вы обучаете других

Хороший способ обучения это представить, что вам придется передать новое умение кому-то другому. Такое мышление позволит глубже изучить тему, а также получить определенный азарт.



Возможно, вы будущий лидер / Фото pexels

3. Контролируйте свои эмоции

Эмоции, которые переполняют человека способны влиять на процесс запоминания. Если вам скучно в процессе обучения, то не стоит ожидать крутых результатов, поэтому настраивайтесь на позитивную волну.



Плохое настроение не принесет вам достижений в обучении / Фото pexels

4. Задавайте вопросы

Очень важно подходить к любому делу с интересом и не бояться задавать вопросы, например: "что я от этого получу", "для каких целей я буду это использовать". Из-за определенного багажа знаний людям становится труднее чувствовать любознательность, а это действительно важно.



Стоит быть самокритичным / Фото pexels