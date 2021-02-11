Ніколас Кейдж і його дивні захоплення: на що не жаліє грошей головний марнотрат Голлівуду
Ніколас Кейдж настільки полюбляє тринькати гроші, що його назвали найголовнішим марнотратом Голлівуду. Кейдж також славиться нечуваною любов'ю до досить дивних речей. Так, він став щасливим володарем черепа динозавра, "будинку з привидами" або всохлих голів африканських пігмеїв.
Джерело:Forbes
Що ж таке він полюбляє, що весь світ вважає його дивакуватим.
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Якось Ніколас не знав, що робити зі своїми статками та вирішив придбати дивну річ: череп динозавра за 276 000 $.
Так, справжній череп динозавра. У 2007 році хтось продав справжній череп тиранозавра рекса, який був виявлений в пустелі Гобі в Монголії. Кейдж завзято торгувався за нього на аукціоні з Леонардо Ді Капріо і все ж таки виборов лот, сплативши аж 276 тисяч доларів. Довгий час артефакт вважався вкраденим, але і це не завадило Кейджу тримати його у своїй резиденції протягом семи років. У 2015 році він передав череп владі, щоб повернути історичне багатство в Монголію.
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Ще однією пристрастю актора стали "вкладення в хижаків". Він купив дві кобри породи albino king за 270 тисяч доларів.
За словами самого Кейджа, дві альбіносних королівські кобри, на ім'я Мобі та Шева, яких він купив у 2004 році, стали його кращою покупкою. Актор розповів, що він тримав змій прямо в будинку, але так і не "викачав" з них отруту. Благо, і антидот був у нього завжди під рукою.
Фото pinterest
Про свою покупку Ніколас оголосив сусідам тільки через чотири роки. Їх це настільки налякало, що вони пригрозили засудити його. Як підсумок – Кейдж віддав своїх вихованців в зоопарк.
Мабуть, двох смертоносних тварин Кейджу було мало, бо він вирішив прикупити ще і холоднокровну вбивцю – живу акулу.
Як розповів сам Ніколас, на покупку акули його надихнула, скоріше, модна тенденція, ніж гостра потреба в охороні будинку.
Ще однією покупкою якою він вразив усіх був "будинок з привидами" у Новому Орлеані.
За розповідями вважається, що душі померлих і досі бродять по будинку.
Фото pinterest
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