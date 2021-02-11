Ніколас Кейдж настільки полюбляє тринькати гроші, що його назвали найголовнішим марнотратом Голлівуду. Кейдж також славиться нечуваною любов'ю до досить дивних речей. Так, він став щасливим володарем черепа динозавра, "будинку з привидами" або всохлих голів африканських пігмеїв.

Що ж таке він полюбляє, що весь світ вважає його дивакуватим.

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Якось Ніколас не знав, що робити зі своїми статками та вирішив придбати дивну річ: череп динозавра за 276 000 $.

Так, справжній череп динозавра. У 2007 році хтось продав справжній череп тиранозавра рекса, який був виявлений в пустелі Гобі в Монголії. Кейдж завзято торгувався за нього на аукціоні з Леонардо Ді Капріо і все ж таки виборов лот, сплативши аж 276 тисяч доларів. Довгий час артефакт вважався вкраденим, але і це не завадило Кейджу тримати його у своїй резиденції протягом семи років. У 2015 році він передав череп владі, щоб повернути історичне багатство в Монголію.



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Ще однією пристрастю актора стали "вкладення в хижаків". Він купив дві кобри породи albino king за 270 тисяч доларів.

За словами самого Кейджа, дві альбіносних королівські кобри, на ім'я Мобі та Шева, яких він купив у 2004 році, стали його кращою покупкою. Актор розповів, що він тримав змій прямо в будинку, але так і не "викачав" з них отруту. Благо, і антидот був у нього завжди під рукою.



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Про свою покупку Ніколас оголосив сусідам тільки через чотири роки. Їх це настільки налякало, що вони пригрозили засудити його. Як підсумок – Кейдж віддав своїх вихованців в зоопарк.

Мабуть, двох смертоносних тварин Кейджу було мало, бо він вирішив прикупити ще і холоднокровну вбивцю – живу акулу.

Як розповів сам Ніколас, на покупку акули його надихнула, скоріше, модна тенденція, ніж гостра потреба в охороні будинку.

Ще однією покупкою якою він вразив усіх був "будинок з привидами" у Новому Орлеані.

За розповідями вважається, що душі померлих і досі бродять по будинку.



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