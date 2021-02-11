Николас Кейдж настолько любит тратить деньги, что его назвали главным транжирой Голливуда. Кейдж также славится неслыханной любовью к довольно странным вещам. Так, он стал счастливым обладателем черепа динозавра, "дома с привидениями" и засохших голов африканских пигмеев.

Что же такое он любит, что весь мир считает его странным.

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Как-то Николас уже не знал что делать со своими доходами и решил приобрести на наш взгляд странную вещь: череп динозавра за 276 000 $.

Да, настоящий череп динозавра. В 2007 году кто-то продал настоящий череп тиранозавра рекса, который был обнаружен в пустыне Гоби в Монголии. Кейдж упорно торговался за него на аукционе с Леонардо Ди Каприо и все же завоевал лот, уплатив аж 276 000 долларов. Долгое время артефакт считался украденным, но и это не помешало Кейджу держать его в своей резиденции в течение семи лет. В 2015 году он передал череп власти, чтобы вернуть историческое богатство в Монголию.



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Еще одной страстью актера стали "вложения в хищников". Он купил две кобры породы albino king за 270 000 долларов.

По словам самого Кейджа, две альбиносных королевские кобры по имени Моби и Шева, которых он купил в 2004 году, стали его лучшей покупкой. Актер рассказал, что он держал змей прямо в доме, но так и не "выкачал" из них яд. Благо, и антидот был у него всегда под рукой.



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О своей покупке Николас объявил соседям только через четыре года. Их это настолько напугало, что они пригрозили засудить его. Как итог – Кейдж отдал своих воспитанников в зоопарк.

Пожалуй, двух смертоносных животных Кейджу было мало, раз он решил прикупить еще и хладнокровную убийцу – живую акулу.

Как рассказал сам Николас, на покупку акулы его вдохновила, скорее, модная тенденция, чем острая необходимость в охране дома.

Еще одной покупкой которой он поразил всех, был "дом с привидениями" в Новом Орлеане.

По рассказам считается, что души умерших до сих пор бродят по дому.



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